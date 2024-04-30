Ймовірно, прибирання у ванній кімнаті – це не найважливіша частина вашого тижня, втім, вам все ще потрібно займатися ним, щоб підтримувати чистоту. Зрештою, ванна – це одна з найбрудніших кімнат в усій квартирі.

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Очищення агресивними хімікатами

Чимало людей вважають, що для того, аби по-справжньому ефективно очистити кімнату, вам потрібно використовувати агресивні хімікати. Втім, це може бути зовсім не найкращим варіантом.

Проблема полягає в тому, що вони можуть впливати на ваше здоров'я, а також вони можуть пошкодити прилади і речі у вашій ванній кімнаті. Надмірна залежність від відбілювачів та інших агресивних хімікатів може погіршити деякі матеріали – наприклад, затирку та герметики.

Витирання паперовими рушниками

Звичайно, паперові рушники можуть зробити прибирання простішим і легшим. Та все ж це не найкращий вибір для вашої ванної. Паперові рушники неідеальні через те, що вони можуть залишати видимі шматочки на дзеркалах та інших поверхнях.

Найкраще ж використовувати ганчірки, які є багаторазовими.

Неправильне чищення дзеркала

Спосіб, у який ви миєте свої дзеркала, і справді має значення. Потрібно починати згори та рухатися донизу – і так краплі води та залишки засобу не вплинуть на ті ділянки, які ви вже очистили раніше.

Не чистите злив

Це – найменш приємна частина прибирання, і чимало людей уникають її, поки проблема не стає очевидною. Робити так не варто, набагато краще буде очищати каналізацію під час кожного звичайного прибирання ванної кімнати.

Так ви можете уникнути накопичення волосся, мильного нальоту та сміття. Також у ванній не буде неприємних запахів – пам'ятайте про те, що у стоячій воді процвітає чимало бактерій.

Не прибираєте цвіль

Цвіль у ванній кімнаті, на жаль, частий гість, адже там може бути багато її джерел та привабливих місць. Але пліснява може не тільки зіпсувати вигляд вашої кімнати, але і призвести до численних проблем зі здоров'ям. Дуже важливо для уникнення її появи вчасно прати рушники та штори для душу.