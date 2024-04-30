Справжня сонячна погода ще попереду, тож нас чекає цілий місяць тепла, тому варто планувати свій час та збиратися в подорож. Поради 24 зібрали для вас неймовірні місця, в яких ви зможете відчути справжню весну.

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Карпати

Напевно, немає нічого кращого, аніж зібрати компанію друзів та відправитися на вікенд в гори, особливо, якщо цьому буде сприяти хороша погода. У Карпатах ви зможете відпочити не лише душею, але й тілом.

Влаштуйте для себе довгу прогулянку, послухайте звуки природи чи просто увімкніть улюблений плейлист. Можна зайнятися на природі йогою чи прочитати книжку або ж взяти велосипед та покататися нерозвіданими місцями.

Парк "Софіївка" в Умані

Якщо ви багато разів чули за цей парк та бачили його на фотографіях, втім ніколи не бачили його особисто – рекомендуємо відвідати це місце на травневі вихідні. Парк вразить вас різноманіттям рослин і квітів, ландшафтів та великою різноманітністю дозвілля.

Ви зможете влаштувати пікнік, покататися по підземній річці чи поплавати в озері на човні. Дендрологічний парк "Софіївка" визнаний одним із найромантичніших місць для відвідування з другою половинкою.



Парк "Софіївка" вразить своєю красою / Фото Tangotravel

Чернівці

Це невеличке місто стане ідеальним вибором для проведення вихідних. Чернівці мають багату історію та культурну спадщину, яка відображається в його архітектурі, музеях, театрах та культурних закладах.

Радимо відвідати Чернівецький національний університет, що раніше був резиденцією митрополитів Буковини і Далмації. Також варто побачити ратушу, прогулятися міськими площами, відвідати ботанічний сад та багато іншого.

Львів

Українці з усіх областей обожнюють приїжджати до Львова, бо це місто гарне в будь-яку погоду та пору року. Та приваблює Львів туристів особливо навесні. Вам буде де погуляти та що побачити в цьому історичному місті.

На вас чекають старовинні костели, звивисті вулички, кав’ярні з ароматом кави та безліч висаджених тюльпанів в різних куточках міста. Влаштуйте для себе пішохідну екскурсію та неспішну прогулянку.



Львів у травні надзвичайно красивий / Фото Вікіпедія

Косів

Це місто вважають перлиною гуцульського краю, його здавна називають столицею народного мистецтва Гуцульщини. Саме в цьому центрі зосереджувались і розвивались основні галузі народних ремесл: різьба по дереву, гончарство, художнє ткацтво, вишивка.

Відвідайте знаменитий косівський базар, водоспад Косівський Гук, музей мистецтва та побуту Гуцульщини, музей святого Миколая та багато інших цікавих місць, які вас здивують та запам’ятаються надовго.