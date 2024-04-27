Якщо у вас є принаймні кілька вільних годин в Івано-Франківську, ви можете відвідати чимало різних цікавих і незвичних місць. І вам точно не варто залишатися на вокзалі, адже так ви упустите можливість насолодитися старовинною архітектурою, смачною їжею та незвичними галереями. Про те, куди можна піти у Івано-Франківську розповідають Поради 24.

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Палац Потоцьких

У Івано-Франківську точно варто відвідати колишню резиденцію польських магнатів Потоцьких. А аж до 2000 року на її місці був розташований військовий шпитань. Зараз палац перебуває у власності міста, тож тут часто влаштовують різноманітні виставки та фестивалі.



Палац Потоцьких в Івано-Франківську / Фото Travel Guide

Бастіон

Івано-Франківськ будувався як військове укріплення від загарбників, тож тут ви можете знайти чимало незвичних історичних будівель. А бастіон – це не просто фортеця, але і галерея, де ви також можете відвідати ресторани та магазини – це ще навіть не згадуючи про різноманітні виставки.

Знайти бастіон можна за адресою вулиця Фортечна, 1.



В бастіоні проводяться виставки / Фото Побудовано

Вовчинецькі гори

Про ці гори можна знайти досить багато легенд, тож найкращим часом для їхнього відвідування буде день. Вночі ж тут, за повір'ями, можна зустріти вужа із людською головою чи навіть крилатого змія.

Натомість у сучасності та горах розташована чудова відпочинкова зона, з якої відкривається вид і на місто, і на карпатські гори. Для того, щоб дістатися сюди, вам доведеться пройти чи проїхати від центру міста приблизно 7 кілометрів.



На Вовчинецьких горах можна відпочити / Фото Карпатіум

Кафедральний собор Покрови Пресвятої Богородиці

Можливо, вам доводилося чути легенду про чудотворну ікону, яка заплакала справжніми сльозами – що ж, вона знаходиться саме у цій церкві. Але сходити до собору варто не лише через ікону – вас вразить і внутрішнє оздоблення храму.

Де поїсти у Івано-Франківську

Звісно, вартує відвідати Івано-Франківськ не тільки заради історичних та архітектурних пам'яток, але і заради гастрономічних експериментів. У місті можна знайти кілька закладів, які мають вже досить довгу історію та стали справжньою візитівкою Івано-Франківська.

Перш за все, вам варто відвідати "Пиріжкову", яка розташована зовсім поряд із центральною площею. Готують тут пиріжки ще з 1967 року. А фірмовий "Франківський торт" можна спробувати у Delikacia, що розташована по вулиці Незалежній, 20.

Кухня і заклади Івано-Франківська / YouTube Міша Кацурін

Серед нових закладів – "Space 100", який незвичний не тільки приємними цінами, але і тим, що допомагає розвивати міські проєкти та віддає на них 80% свого прибутку. За роки існування закладу він задонатив місту вже понад 6 мільйонів гривень.