Что делать, когда на груше появляется ржавчина: проверенная обработка для дерева

Очень часто садоводам приходится с проблемами, когда они пытаются вырастить грушевое дерево. Груша либо не цветет, либо не дает плодов, либо же ее поражает ржавчина. К счастью, с этими проблемами можно легко справиться.

Вылечить грушу от ржавчины вполне возможно, поэтому сразу же хвататься за топор не стоит. Впрочем, для этого нужно придерживаться правильной последовательности действий, а также использовать правильные препараты.

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Если вы заметили, что на листьях вашей груши появились красные пятна, и они начали опадать, тогда нужно сразу же бить тревогу, ведь дерево серьезно болеет. Опытные садоводы убеждены, что ржавчину на груше можно вылечить, если взяться за дело незамедлительно.

Что такое ржавчина на груше

Вот несколько признаков, по которым вы можете определить, страдает ли ваше дерево этим заболеванием:

листья пожелтели и начали вовремя опадать;

на обратной стороне листьев появились рожки-наросты.

Ржавчина на груше – это действительно опасное грибковое заболевание, и оно не только снижает урожайность дерева, но и угрожает самому растению. Болезнь имеет такое название из-за того, что грибок формирует на листьях очаги поражения, которые по цвету напоминают красноватые пятна ржавчины.



Грушу нужно лечить правильно / Фото Pexels

Чем опрыскивать грушу от ржавчины

Прежде всего нужно определить, какой препарат поможет разобраться со ржавчиной на листьях. Нужно использовать средства еще ранней весной, до распускания почек. Тогда обработайте грушу бордоской жидкостью 1% или же хлороксидом меди. Через несколько дней после этого обычно дерево также опрыскивают препаратом "Скор" из расчета 2 миллилитра на 10 литров воды.

Бордоская жидкость – это раствор медного купороса в известковом молоке. Жидкость будет иметь небесно-голубой цвет, и ее используют как фунгицид. Через 10 дней после последней обработки проводится еще одна – и на этот раз нужно использовать только бордоскую жидкость.

Еще один важный пункт лечения ржавчины на груше – это обрезка дерева. В течение всего лета нужно срезать сильно пораженные ветки на 5 – 10 сантиметров ниже очага болезни. Раны зачищайте до здоровой древесины, а после этого дезинфицируйте раствором медного купороса.

После этого места среза нужно еще обработать Гетероауксином, а также смазать садовым варом.

Также не забывайте о правильном поливе – каждый месяц летом нужно поливать грушу настоем древесной золы – 500 граммов на 10 литров воды. Для взрослого дерева нужно 10 литров смеси, а для молодого – 4 – 6 литров.