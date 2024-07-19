После дождя пожелтели листья на огурцах: вот что нужно сделать

С каждым годом, кажется, лето становится все жарче и суше. Но когда проходит обильный дождь, он все же может принести не только желанную влагу, но еще и заболевания для некоторых растений.

Как только вы заметили желтые листья на огурцах после дождя, паниковать не стоит. Вместо этого нужно выработать план действий и понять, когда началась проблема. А решить ее с правильными средствами может быть достаточно легко.

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Обработка огурцов после дождя

Проводить опрыскивание растений поспешно не стоит, ведь это может принести только больше вреда. Вместо этого нужно пройтись по такому плану.

Определите причину пожелтения

Растения нужно осмотреть очень внимательно на признаки заболеваний: например, пятна, покрыты пушком или грибком. Если на листьях желтые пятна и оно выглядит пожелтевшим, тогда это может указывать на заболевание.

Используйте препараты

Если вы убеждены, что причина пожелтения – это болезнь, а именно мучнистая роса или фитофтороз, тогда ждать с обработками уже не стоит. Нужно воспользоваться рекомендованными средствами для лечения.

Хорошо подойдут специальные фунгициды или инсектициды, которые помогут защитить растения от дальнейшего проникновения инфекции.



Огурцы требуют внимательного ухода / Фото Pexels

Внесите удобрения

Другой причиной пожелтения листьев может стать недостаток питательных веществ. В таком случае нужно применить удобрение, в составе которого будут необходимые питательные вещества, в частности фосфор, азот, калий и микроэлементы.

Сейчас выбор удобрений очень большой, и они помогут и восстановить здоровье растений, и стимулировать их рост, а также вернуть листьям нормальный зеленый цвет.

Разрыхлите почву

Как только земля после дождя немного подсохнет, ее нужно разрыхлить. Это поможет предотвратить уплотнение почвы и улучшит аэрацию корней растения.

Используйте мульчу

Грядки огурцов должны быть покрыты мульчей. Для нее можно использовать солому, опилки или листовые осадки, а также компост. Так вы избежите образования корки из земли в будущем.