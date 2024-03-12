Что делать, когда дома протекает кран: способы решения проблемы

Кран, который постоянно капает или подтекает, может быть очень неприятной проблемой, и станет только больше, если ее вовремя не устранить. Поэтому нужно определить, что вызвало подтекание, и исправить его.

Капание воды из крана даже тогда, когда он полностью закрыт, может вызвать немалое раздражение. И, конечно, это свидетельствует о том, что в вашем кране есть проблема, которую нужно устранить.

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Почему из закрытого крана течет вода?

Может быть несколько причин, по которым из закрытого крана подтекает вода. И одна из наиболее распространенных – это износ прокладок. Прокладки – это те элементы, что уплотняют кран и помогают предотвратить утечку воды из него, и со временем они могут изнашиваться, и тогда уже не будут выполнять свою функцию так эффективно.

Еще одна возможная причина – это неплотное прилегание крана к вашей трубе. Такое иногда случается, если кран был установлен неправильно, или же в случае, если труба повреждена.

Что делать, если из крана капает вода

Когда из вашего крана капает, первое, что вам нужно сделать – это перекрыть подачу воды. После этого вы уже определяете причину протечки. Если не получается сделать это самостоятельно, лучшим решением будет обратиться за помощью к специалистам.

Возможно, причина заключается именно в износе прокладок или сальников, и тогда ее можно устранить самостоятельно. Для этого вам нужно снять кран и просто заменить изношенные детали. Если же причина протекания кроется в неправильном монтаже, вы также можете попробовать сами разобраться с этой проблемой.

Попробуйте разобрать кран и впоследствии установить его правильно. А в случае, если проблемы избавиться все же не удается, стоит обратиться к сантехнику.

Почему течет кран у основания

Обычно, если ваш кран протекает у основания, это свидетельствует об изнашивании уплотнителя. Эта часть крана расположена в основании и отвечает за герметичность соединения вашего крана с трубой.

Для того, чтобы устранить такую протечку, вам нужно заменить изношенное уплотнительное кольцо. Для этого вам нужно снять кран и установить новый уплотнитель.