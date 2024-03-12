Що робити, коли вдома протікає кран: способи вирішення проблеми

Кран, що постійно крапає чи підтікає, може бути дуже неприємною проблемою, і стане тільки більшою, якщо її вчасно не усунути. Тож потрібно визначити, що спричинило підтікання, та виправити його.

Крапання води із крана навіть тоді, коли він повністю закритий, може викликати чимале роздратування. І, звісно, це свідчить про те, що у вашому крані є проблема, яку потрібно усунути.

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Чому з закритого крана тече вода?

Може бути кілька причин, через які із закритого крана підтікає вода. І одна із найбільш поширених – це зношування прокладок. Прокладки – це ті елементи, що ущільнюють кран та допомагають запобігти витоку води із нього, та з часом вони можуть зношуватися, і тоді вже не будуть виконувати свою функцію так ефективно.

Ще одна можлива причина – це нещільне прилягання крана до вашої труби. Таке іноді трапляється, якщо кран був встановлений неправильно, або ж у випадку, якщо труба пошкоджена.

Що робити, якщо з крана крапає вода

Коли з вашого крана крапає, перше, що вам потрібно зробити – це перекрити подачу води. Після цього ви вже визначаєте причину протікання. Якщо не виходить зробити це самостійно, найкращим рішенням буде звернутися за допомогою до фахівців.

Можливо, причина полягає саме у зносі прокладок чи сальників, і тоді її можна усунути самостійно. Для цього вам потрібно зняти кран та просто замінити зношені деталі. Якщо ж причина протікання криється у неправильному монтажі, ви також можете спробувати самі розібратися із цією проблемою.

Спробуйте розібрати кран і згодом встановити його правильно. А у випадку, якщо проблеми позбутися все ж не вдається, варто звернутися до сантехніка.

Чому тече кран біля основи

Зазвичай, якщо ваш кран протікає біля основи, це свідчить про зношування ущільнювача. Ця частина крана розташована в основі і відповідає за герметичність з'єднання вашого крана із трубою.

Для того, щоб усунути таке протікання, вам потрібно замінити зношене кільце ущільнювача. Для цього вам потрібно зняти кран та встановити новий ущільнювач.