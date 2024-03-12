Деякі садівники після того, як помічають, що їхні секатори затупилися, просто заміняють ножиці на нові. Втім, це не надто економна стратегія. Та так само не варто і використовувати тупі садові ножиці. Натомість їх можна досить легко наточити.

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Як правильно нагострити секатор

Загалом фактично усі садові ножиці можна наточити із використанням майже однакових кроків: розбирання, очищення, заточування кромки та повторна збірка і змазування. Втім, деякі інструменти можна частково чи повністю розібрати, а з іншими цього робити не варто. Якщо ваші ножиці можна розкласти на частини, це точно полегшить вашу роботу з чищення та заточування лез.

Втім, якщо це зробити не вдається, ви можете пропустити цей крок та відразу ж перейти до наступних.

Будьте обережні! Заточування лез передбачає роботу із надзвичайно гострими краями, тож вам потрібно подбати про свою безпеку та не поспішати, щоб уникнути нещасних випадків.

Розберіть інструмент

Чимало садових ножиць і сучкорізів збираються за допомогою болтів, тож їх можна досить просто розібрати. Це можуть бути шестигранні болти та навіть гвинти, і все, що вам потрібно зробити – це підібрати правильний гайковий ключ і послабити болт. Будьте обережними по краю леза – те, що воно потребує заточення, не означає, що ви не можете ним порізатися.

Слідкуйте за такими маленькими частинками, як стопорні шайби, прокладки та гайки. Обережно розкладіть кожну деталь по порядку, щоб не загубити її згодом. Намагайтеся запам'ятати, у якому порядку ви розбираєте інструмент.

Очистьте та висушіть усі частини

Ножиці із часом можуть стати брудними від соку, частин рослин та бруду. І гострі краї змішуються з нальотом, тож вам буде набагато простіше заточувати свій секатор, коли він чистий.

Залишки також можуть накопичуватися та призводити до того, що леза роз'єднаються. Для того, щоб очищувати леза, потрібно використовувати гарячу мильну воду та ганчірку. Якщо деякий бруд не видаляється, ви можете використати спирт чи побутовий мийний засіб. Для видалення іржі непогано підійде сталева вата.

Нагостріть леза

Ви будете здивовані, та з усього процесу ця частина найпростіша. Подивіться на леза секатора та знайдіть кутовий край – він називається фаскою. Зазвичай він тільки на одній стороні леза, на відміну від ножа, адже він нагострюється з обох боків.

Сторона леза зі скосом – це єдина його сторона, яку потрібно заточувати. Використовувати напилок на пласкій стороні не варто – це може тільки зіпсувати ріжучу дію леза, і його доведеться замінити.



Леза секатора потрібно гострити дуже обережно / Фото Pexels

Напилювати скошений край потрібно до того часу, поки він не стане блискучим. Це зазвичай не забирає багато часу, та вам знадобиться більше, ніж кілька ударів.

Змастіть і зберіть ножиці

На металеві частини ножиць вам потрібно за допомогою ганчірки нанести дуже легкий масляний шар. Після цього зберіть секатор назад, та будьте дуже обережні із щойно заточеним лезом. Після того, закрутіть болти, але не затягуйте. Надмірне затягування може призвести до того, що вам буде складніше розібрати лезо наступного разу, і надто тугий шарнірний болт може справді ускладнити роботу із вашими садовими ножицями.