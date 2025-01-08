Что делать, когда резинка холодильника плохо прилегает: элементарная хитрость

После лет использования холодильник может выглядеть уже не так хорошо, и некоторые его части начинают ломаться и выходить из строя. В частности внимание нужно обратить и на резинку на дверце.

Если уплотнительная резинка холодильника не прилегает как следует, он уже не является герметичным, а значит, внутри не будет поддерживаться стабильная низкая температура, сообщает 24 Канал. И когда уплотнитель теряет эластичность, нужно знать, как разобраться с проблемой.

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Как восстановить резинку на холодильнике?

Самый простой способ спасти резинку на дверце холодильника – это использовать кипяток. Этот метод лучше всего использовать во время разморозки прибора. Восстановить эластичность резинки очень просто: для этого нужно просто со всех сторон пролить резинки чайником с кипятком.

Особое внимание обращайте на углы, а после этого постепенно оттягивайте резинки пальцами по всему периметру. Следующий шаг – прижмите дверь холодильника очень плотно примерно на минуту, а после этого насухо вытрите резинки.



Резинку холодильника можно восстановить / Фото Pexels

Еще один способ смягчить резинку холодильника, чтобы вернуть ей эластичность – это использовать обычный раствор мыла с водой. Так вы можете увлажнить резинку и удалить с нее все неприятные загрязнения.

Учитывайте, что после того, как вы обнаружили проблему в работе холодильника, игнорировать ее не следует. Небольшой дефект резинки может вызвать сбой в работе всей холодильной установки, а ремонт будет не таким прости, как кажется сначала.

Вот несколько других способов восстановить резинку: