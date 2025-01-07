Некоторые овощи или фрукты гораздо лучше хранятся при комнатной температуре, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Обратите внимание на несколько продуктов, которые надо хранить не в холоде, а теплом помещении.

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Оливковое масло

Лучше всего держать оливковое масло в темном герметике в кухонном шкафу. Хранение в холодильнике приведет к образованию кристаллов, а масло станет мутным и начнет затвердевать.

Картофель

Большинство любят хранить картофель в холодильнике, чтобы он не прорастал на балконе или в на кухне, однако некоторые сорта хранятся в холодном месте не дольше, чем 3 недели.

Бананы

Чтобы получить максимальную пользу от бананов, их лучше держать подальше от холодильника. Лучше всего они хранятся при комнатной температуре, но держите их вдали от других фруктов и овощей.



Бананы не стоит держать в холодильнике / Фото Pexels

Хлеб

Несмотря на то, что многие люди держат хлеб в холодильнике, чтобы продлить его свежесть, на самом деле он в холоде быстрее высыхает. Лучше его держать в морозилке, чем употреблять холодный.

Лук

Эти овощи надо хранить в сетчатом мешке подальше от картофеля, который вызывает его гниение. В холодильнике лук держать не рекомендуется.

Чеснок

В холодильнике чеснок начинает высыхать, становится мягким и быстро прорастает. Лучше всего его хранить в кладовке, где он сохранит все свои свойства в течение 2 месяцев.

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Помидоры

Овощи в холодильнике не только теряют свой вкус, но и текстуру. Лучше всего их держать при комнатной температуре, но не в полиэтиленовом пакете.

Острый соус

Соус может храниться в кухонном шкафу, а вот в холодильнике он быстро потеряет свои вкусовые свойства.