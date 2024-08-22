Что делать, когда укусила оса, пчела или шершень: отек даже не появится

22 августа 2024, 18:43
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Автор: Марина Блохина

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ТСН

Для здорового человека укус любого насекомого будет вполне безопасным, но если у вас есть аллергия, пчел и ос стоит избегать. И повышенная чувствительность к укусам есть примерно у одного из 250 людей.

Пчелы, осы и шершни, даже если являются безопасными для здоровых людей, все еще могут быть неприятными. И нужно все же знать, что делать при встрече с насекомыми и в случаях, если они вас укусили. Практикующий врач Мария Вороненко рассказала об основных правилах.

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Что делать, чтобы уберечься от укуса

Август – это именно тот месяц, когда фиксируют больше всего укусов различных насекомых, в том числе и пчел, шершней и ос. И особенно осторожными вам нужно быть в случае, когда едите сладкие фрукты или ягоды. Но вот еще несколько правил, которых обязательно нужно придерживаться.

  • Не используйте сладкие духи, которые имеют сильный аромат.
  • Избегайте резких движений, когда видите насекомое рядом.
  • Будьте внимательными возле растений, которые пышно цветут.
  • Осторожно ешьте фрукты и ягоды на свежем воздухе.
  • Открывайте окна только после захода солнца, когда осы и пчелы уже вернулись в гнезда.


С насекомыми нужно быть осторожными в августе / Фото Pexels

Как выглядит укус насекомого

Если вас укусила пчела или оса, скорее всего вы заметите несколько местных симптомов, а именно покраснение и припухлость кожи и зуд. Но может быть и общая аллергическая реакция на укус насекомых. Симптомы тогда будут такие:

  • сыпь по всему телу;
  • сильный зуд;
  • затрудненное дыхание;
  • отек кожи и слизистой оболочки.

Если вы замечаете только местные симптомы, тогда нужно оказать такую первую помощь:

  • Вытяните жало – если это пчела, ведь осы и шершни не оставляют жала.
  • На место укуса нужно приложить холод не менее, чем на 10 минут.
  • Нанесите любую противоаллергическую мазь от укуса насекомых.
  • Примите антигистаминный препарат общего действия согласно инструкции.

Но если вы замечаете не только местные симптомы, но и общие, стоит обратиться за медицинской помощью.