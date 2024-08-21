Когда вы постоянно активны, существует большой соблазн и даже давление недосыпать. На самом деле часто существует ошибочное мнение, что недостаток сна – это подвиг, который является достойным показателем того, насколько тяжело вы работаете. Но сон – это не только награда после долгого дня, но также и жизненно важный двигатель каждой системы в организме. Поэтому психолог сна Самина Ахмед Джауреги поделилась несколькими советами.

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Вы чувствуете себя чрезвычайно недовольными

Вы и не представляете, насколько тесно переплетаются сон и эмоциональное здоровье. И очень часто пациенты, которые имеют тревожность или депрессию сообщают также о том, что они страдают от хронической бессонницы.

И даже кратковременная потеря сна может сильно повлиять на настроение и качество важнейших отношений. Когда вы недосыпаете, вы становитесь более капризными, раздражительными, вам сложнее преодолевать стресс.

Ваша производительность падает

Хроническое недосыпание может также повлиять и на ваши способности рассуждать, сосредотачиваться или даже просто находить правильные слова, чтобы описать простые вещи.

И если вы считаете, что засиживаться допоздна над работой для вас полезно, это не так. Гораздо лучше на вашу производительность повлияет своевременная остановка работы.

Ваш аппетит возрос, и вес колеблется

Люди, которые спят менее шести часов каждую ночь чаще страдают от избыточного веса. Все – из-за пониженного уровня гормона лептина, что подавляет аппетиты, а также у вас поднимается гормон грелин, который стимулирует голод.

И когда вы не выспались, вы более склонны потянуться к нездоровому перекусу, чтобы получить мгновенное удовольствие.



Недостаточный сон может привести к набору веса / Фото Pexels

Ваша кожа становится хуже

Если вы заметили, что у вас красные, припухшие глаза, темные круги под глазами, опущенные уголки рта, тогда это явные признаки недосыпания. Обычно люди могут легко увидеть, если у вас была тяжелая ночь.

В долгосрочной перспективе недосыпание может привести к потере свежего цвета лица и здоровой кожи.

Вы чувствуете сонливость в течение дня

Это – один из важных признаков недосыпания, который в то же время является достаточно очевидным. Ощущение истощенности днем – это серьезный сигнал, что вы недостаточно спите ночью. Симптомы могут быть менее заметными, чем ежеминутная зевота, и все же стоит обратить на всей уровень энергии в течение дня.