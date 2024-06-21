Сделайте это уже сейчас: как безопасно уничтожить борщевик на участке

Борщевик Сосновского, который также называют "местью Сталина", выращивали на корм для животных в 50-ых годах прошлого века. Впрочем, молоко у коров стало горьким, поэтому выращивание прекратили, а растение осталось.

Одичалая форма борщевика распространяется по Украине достаточно быстро. И он не только большой вредитель, который мешает расти растениям, но и действительно опасен: при попадании на кожу сока растения он может оставить ожоги, вызвать дерматит и волдыри. Происходит это после того, как на кожу с соком попадает свет.

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Борщевик успешно разрастается повсюду, где только попадут его семена: на обочинах дорог, в каналах, оврагах, поймах рек, необработанных землях, свалках. Но, что более неприятно, успешно он растет также и в парках, садах и во дворах.

Как бороться с борщевиком

Оставлять борщевик разрастаться точно не стоит, ведь он имеет алелопатические свойства и может вытеснять соседние растения – даже хвойные деревья. Поэтому, вот несколько способов, которые помогут вам уничтожить неприятного вредителя.

Вспашка

К сожалению, вспахать землю всего один раз будет недостаточно – нужно делать это каждые 3 – 4 недели с момента отрастания борщевика в течение всего вегетационного периода. И продолжаться это может от двух до семи лет – до фазы развертывания листьев и выбрасывания на поверхность соцветий.



Борщевик нужно правильно срезать / Фото Турковский городской совет

Плоскорезная обработка

Вы также можете подрезать корни на глубине 5 – 10 сантиметров. Использовать можно для этого ручную лопату, но рано весной. Тогда стоит срезать или срубить точку роста борщевика ниже корневой шейки. Если же вы срубите выше, тогда на корне останутся спящие почки, которые в конце концов пойдут в рост.

А вот с мелкими однолетними всходами борщевика легко справится обычная прополка.

Скашивание

Проводить его нужно обязательно до того, как растение зацветет – старайтесь всеми способами де допустить этого этапа.

Обрезка цветов в фазе бутонизации

Этот способ эффективен и поможет избежать распространения борщевика дальше по участку. Впрочем, он также опасен, ведь есть возможность получить ожоги. Поэтому если вы используете его, не забудьте о средствах индивидуальной защиты.

Ошибки при уничтожении борщевика

Если вы хотите избавиться от этого растения навсегда, важно не допустить нескольких распространенных ошибок.