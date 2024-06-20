Не обязательно ждать периода, когда надо полностью выкапывать огород с картофелем. Почти все начинают копать молодую картошку, которая является вкусной и полезной. В ней содержатся витамины, белки и углеводы. А еще она богата минеральными веществами: калием, кальцием, магнием, йодом, цинком, хромом, фтором и тому подобное.

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А вот крахмала в молодом картофеле гораздо меньше, чем в старых сортах. Очень важно не пропустить период, когда можно копать молодой картофель.

Когда можно копать молодой картофель

Сорта картофеля по созреванию можно разделить на очень ранние (период созревания – 60 дней), ранние – через 70 дней и среднеранние – через 80 дней.

Молодой картофель копают в июле, но раннеспелые сорта можно выкапывать в конце июня или в начале июля.



Молодой картофель можно употреблять месяц после посадки / Фото Pexels

Впрочем опытные огородники говорят выкапывать картофель уже через 15 – 20 дней от начала цветения. Ориентироваться надо на несколько признаков. К примеру, если появились бутоны, то это означает, что овощ уже формируется. После цветения клубни набирают быстро массу и прирост происходит значительно быстрее.

Если после цветения прошло 2 недели, кусты высокие, а листья начинают желтеть – это признак того, что картофель уже можно выкапывать и потреблять в пищу. Также можно ориентироваться на срок посадки картофеля. К примеру, если погодные условия благоприятные, тогда ранний картофель растет быстро и его можно выкапывать через месяц после посадки.