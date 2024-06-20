Не обов’язково чекати періоду, коли треба повністю викопувати город з картоплею. Майже всі починають копати молоду картоплю, яка є смачною та корисною. У ній містяться вітаміни, білки та вуглеводи. А ще вона багата мінеральними речовинами: калієм, кальцієм, магнієм, йодом, цинком, хромом, фтором тощо.

Цікаво Чим підживити картоплю під час цвітіння: урожай буде втричі більшим

А от крохмалю в молодій картоплі набагато менше, ніж в старих сортах. Дуже важливо не пропустити період, коли можна копати молоду картоплю.

Коли можна копати молоду картоплю

Сорти картоплі за дозріванням можна поділити на дуже ранні (період дозрівання – 60 днів), ранні – через 70 днів та середньоранні – через 80 днів.

Молоду картоплю копають у липні, але ранньостиглі сорти можна викопувати наприкінці червня чи на початку липня.



Молоду картоплю можна вживати місяць після посадки / Фото Pexels

Втім досвідчені городники кажуть викопувати картоплю вже через 15 – 20 днів від початку цвітіння. Орієнтуватися треба на кілька ознак. До прикладу, якщо з’явилися пуп’янки, то це означає, що овоч вже формується. Після цвітіння бульби набирають швидко масу та приріст відбувається значно швидше.

Якщо після цвітіння минуло 2 тижні, кущі високі, а листя починає жовтіти – це ознака того, що картоплю вже можна викопувати та споживати в їжу. Також можна орієнтуватися на термін посадки картоплі. До прикладу, якщо погодні умови сприятливі, тоді рання картопля росте швидко і її можна викопувати через місяць після садіння.