Только не выбрасывайте: вот что нужно делать с дидухом после Рождества

Дидух – это символ украинского Рождества, его изготавливают из первого, или же самого красивого снопа ржи, пшеницы или проса. Но что делать с ним после праздника, знают не все.

Многие покупают или самостоятельно изготавливают Дидух один раз, а потом используют его из года в год, сообщает 24 Канал. Впрочем, предки так не делали – относительно Дидуха существовали свои традиции даже после завершения праздника. Главная ошибка, которую допускать нельзя – это выбрасывать сноп.

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Что делать с дидухом после Рождества?

Изготовление дидуха всегда было важной традицией для украинцев: его делали всей семьей, и он мог иметь три, пять или семь ног. Кроме того, его украшали сухими цветами, ягодами калины и разноцветными лентами.

Дидух ставили в углу, а под стол клали сено, которое в некоторых регионах называют "бабой". Но что делать с ним после завершения праздника?

Традиционно сено и дидуха оставляли в доме до Крещения – то есть до 6 января. После этого дидух нужно обмолотить, зерно высеять, а саму солому и сено сжечь на дороге. Сейчас посев зерна – это уже не такая актуальная традиция, и это все же можно сделать, хотя бы символически.



Выбрасывать дидуха нельзя / Фото Pexels

Впрочем, срок, который дидух оставался в доме, отличался в зависимости от региона. Например, на Львовщине рождественские снопы жгли на третий день Рождества, чтобы "согреть прародителей".

Дидух вообще является символом умерших предков, и именно поэтому в конце праздников его так важно вынести из дома: сначала души умерших приглашают к празднованию, а потом, когда оно заканчивается, нужно их отправить прочь.

И запомните, что выбрасывать дидуха в мусор, как и сено, нельзя ни за что – ведь это символ не только Рождества, но и связи поколений, богатства и благополучия. Такой поступок может привести к неудачам и неурядицам.