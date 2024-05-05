Как избавиться от ирисовой мухи: сделайте это немедленно, чтобы спасти цветы

Один вредитель на ирисе, а именно ирисовая муха, может полностью погубить цветение всех растений, если вы не будете с ней бороться. Поэтому подумайте о способах защиты растений.

В сезон цветения ирисов очень часто приходится наблюдать такую картину: цветы уже выбросили стрелки, распустились, и всего за несколько дней становятся вялыми. И такая история происходит не с одним кустом, но и со всеми остальными рядом.

Интересно Будут свежими неделю: что делать, чтобы куличи не черствели

Как понять, что на цветах ирисовая муха

Конечно, ирисы – это достаточно неприхотливые растения, но они могут не цвести по разным причинам. Например, им может не хватать света или других питательных веществ. Но если бутоны образуются, а после этого засыхают или загнивают до того, как распустятся, это означает, что на ваши ирисы положила глаз ирисовая муха.

Тогда нужно присмотреться к ирисам, и вы точно заметите на них мушку, что будет напоминать домовую, но немного меньше. Это насекомое может выглядеть безобидным, однако оно питается растительными соками и прокалывает лепестки бутонов, а затем откладывает в них яйца.

Обнаружить ирисовую муху можно так:

лепестки покрываются пятнами;

муха оставляет зеленоватые выделения;

со временем бутоны темнеют и загнивают изнутри.

Как бороться с ирисовой мухой

Борьба с вредителем зависит от того, насколько сложная у вас ситуация. Если поражение достаточно небольшое, всего на нескольких бутонах, тогда их лучше оборвать и уничтожить.

А в самом начале появления бутонов вы можете провести профилактику – опудрить ирисы пеплом или табачной пылью. Если же мухи на цветах уже много, тогда нужно приобрести инсектициды – хорошо подойдут Конфидор, Моспилан или Актара.