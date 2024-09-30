Не выбрасывайте яичную скорлупу: куда ее можно применить

Опытные хозяйки не выбрасывают скорлупу, поскольку знают, что ее можно использовать для различных целей. Скорлупу применяют в быту и в виде удобрения на огороде.

Измельченная яичная скорлупа уже давно применяется в различных целях, говорится на ютуб-канале "Joy Home Remedies". Вам необходимо лишь помыть яйцо перед использованием, а после разбития дать скорлупе высохнуть от содержимого белка.

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Как сделать моющее средство из скорлупы

Скорлупу из яиц используют вместо абразивной химии. Нужно ее хорошо измельчить и смешать с содой. Этим средством можете мыть кухонные поверхности, кастрюли и ванну.

Как сделать удобрение из скорлупы

В яичной скорлупе содержится прекрасный источник кальция для сада. От его недостатка больше всего страдают помидоры и перец. Из-за нехватки кальция овощи даже начинают гнить. Поэтому для того, чтобы растения были насыщены кальцием, измельченную скорлупу надо разбросать вокруг них.

Такой метод для осени не совсем актуально, впрочем применить скорлупу как удобрение можно для овощей, которые вы выращиваете в теплице. Она улучшит рост и повысит урожайность.



Яичную скорлупу можно использовать в быту / Фото Pexels

Как отпугнуть котов из сада

Бывает, что во дворе собирается много соседских котов. Чтобы отогнать их с участка, надо разбросать яичную скорлупу по тем местам, где коты чаще всего появляются. Коты будут бояться острой скорлупы под лапами, поэтому больше не придут на ваш двор.

Различные способы использования яичной скорлупы

Огородники отпугивают яичной скорлупой слизней, которые портят овощи. Острые частицы травмируют их тела, поэтому они избегают грядок со скорлупой.

Яичную скорлупу любят птицы, которые нуждаются в кальции, поэтому можете добавлять ее вместе с кормом в кормушки. Опытные хозяйки измельчают скорлупу и добавляют в корм курам, чтобы они внесли яйца с толстой скорлупой.