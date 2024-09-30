Не викидайте яєчну шкаралупу: куди її можна застосувати

Досвідчені господині не викидають шкаралупу, оскільки знають, що її можна використати для різних цілей. Шкаралупу застосовують у побуті та у вигляді добрива на городі.

Подрібнена яєчна шкаралупа вже давно застосовується в різних цілях, йдеться на ютуб-каналі "Joy Home Remedies". Вам необхідно лише помити яйце перед використанням, а після розбиття дати шкаралупі висохнути від вмісту білка.

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Як зробити миючий засіб зі шкаралупи

Шкаралупу з яєць використовують замість абразивної хімії. Потрібно її добре подрібнити та змішати з содою. Цим засобом можете мити кухонні поверхні, каструлі та ванну.

Як зробити добриво зі шкаралупи

У яєчній шкаралупі міститься чудове джерело кальцію для саду. Від його нестачі найбільше страждають помідори та перець. Через брак кальцію овочі навіть починають гнити. Тому для того, щоб рослини були насичені кальцієм, подрібнену шкаралупу треба розкинути навколо них.

Такий метод для осені є не зовсім на часі, втім застосувати шкаралупу як добриво можна для овочів, які ви вирощуєте у теплиці. Вона покращить ріст та підвищить врожайність.



Яєчну шкаралупу можна використовувати в побуті / Фото Pexels

Як відлякати котів з саду

Буває, що на подвір’ї збирається багато сусідських котів. Щоб відігнати їх з ділянки, треба розкинути яєчну шкаралупу по тих місцях, де коти найчастіше з’являються. Коти будуть боятися гострої шкаралупи під лапами, тож більше не прийдуть на ваше подвір’я.

Різні способи використання яєчної шкаралупи

Городники відлякують яєчною шкаралупою слимаків, які псують овочі. Гострі частинки травмують їхні тіла, тож вони уникають грядок зі шкаралупою.

Яєчну шкаралупу люблять птахи, які потребують кальцію, тож можете додавати її разом з кормом у годівнички. Досвідчені господині подрібнюють шкаралупу та додають до корму курям, щоб вони внесли яйця з товстою шкаралупою.