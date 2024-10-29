Не выбрасывайте банановую кожуру: 5 способов использовать это сокровище в быту

Кожура банана достаточно эффективна в быту. Она может заменить крем для обуви или стать прекрасным удобрением для растений. Хозяйки знают несколько самых действенных способов использования кожуры банана, поэтому рассказываем о самых популярных из них.

В банановой кожуре содержится немало полезных веществ, поэтому ее охотно можно использовать в быту, пишут Porady 24. Не выбрасывайте кожуру банана, поскольку она может принести значительную пользу.

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Подкормка для цветов

Нарежьте кожуру банана на кусочки и добавьте в почву. Такая подкормка одинаково подойдет для комнатных растений и для удобрения огорода. Банановую кожуру даже добавляют в почву для рассады. А еще банановая кожура способна в почве отпугнуть тлю, которая не переносит ее запаха.

Улучшение вида обуви

Сапоги и ботинки со временем изнашиваются, поэтому цвет может тускнеть, а обувь теряют свой вид. Чтобы она имела хороший вид, возьмите кусочек банановой кожуры и протрите ею обувь. Такой лайфхак поможет старой обуви снова засиять.



Полезные советы использования кожуры банана / Фото Pexels

Придание блеска листьям

Чтобы листья комнатных растений блестели – протрите их мягкой стороной кожуры банана. Это не только очистит их от пыли и грязи, но и придаст особый блеск восковым листьям – фикуса или монстеры.

Очистка серебра

Банановой кожурой можно чистить даже серебро. Для этого надо взять растертую кожуру и смешать ее с водой. Далее с помощью тряпки этой пастой натереть серебро и мыть в теплой воде. Серебряная посуда будет сиять, как новая.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Удобрение для растений

Все огородники имеют компостную яму. Туда надо сбрасывать кожи бананов, которые обогатят его фосфором и калием.

Кроме использования кожуры банана в быту, некоторые девушки смело применяют этот ингредиент для своей beauty-рутины. Внутренней частью они натирают лицо, после чего улучшается цвет, исчезают мелкие прыщи и разглаживаются мелкие морщины.