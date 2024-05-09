Как бороться с личинками майского жука без использования химии: эффективные народные методы

Жуки - это давние и заклятые враги и огородников, и садоводов. Они едят и корни, и листья, и даже ягоды различных растений, поэтому очень важно узнать, как можно уничтожить личинки майских жуков и при этом не навредить растениям.

Жуки – это вредители, которые чрезвычайно распространены по всей территории Украины, поэтому им не мешают любые климатические условия. И в зависимости от температуры и питания майские жуки развиваются во взрослых особей где-то за 3 – 4 года.

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Сначала насекомые откладывают яйца в почву, и они созревают в течение месяца, а уже после этого превращаются в личинок. На первом месяце жизни питаются они преимущественно хумусом, но дальше аппетиты вредителей начинают серьезно расти. Личинки могут вредить корням растений, и особенно клубники, малины, овощей и цветов.

А взрослые особи могут также поедать листья, завязь, цветы и иногда даже плоды.

Какие виды майских жуков есть в Украине

Для того, чтобы понять, как лучше всего бороться с личинками майских жуков в домашних условиях и без использования химии, сначала нужно разобраться, какие именно виды насекомых распространены в Украине.

Итак, у себя на огороде и в саду вы можете встретить таких майских жуков:

Майский майский жук. Этот вид любит рыхлую почву, а также предпочитает лесистую местность, и часто обустраивается у реки. Личинки таких майских жуков лакомятся корешками черешен, вишен, абрикос, слив и яблонь.

Этот вид любит рыхлую почву, а также предпочитает лесистую местность, и часто обустраивается у реки. Личинки таких майских жуков лакомятся корешками черешен, вишен, абрикос, слив и яблонь. Июньский жук – они преимущественно живут в твердой земле, и это отличает их от первого вида. Для развития личинке нужно от 10 месяцев до 2 лет, и за это время она может поедать листья и корни деревьев и кустов – например, сосны, бука, сирени, георгины и хризантемы.

– они преимущественно живут в твердой земле, и это отличает их от первого вида. Для развития личинке нужно от 10 месяцев до 2 лет, и за это время она может поедать листья и корни деревьев и кустов – например, сосны, бука, сирени, георгины и хризантемы. Полевой жук – чаще всего его можно встретить в полевой зоне. Это – всеядный вредитель, который любит портить завязи зерновых растений, корни подсолнечников и свеклы, а также клубни картофеля.

Конечно, лучше всего против майских жуков использовать различные средства в теплое время года – тогда они приближаются к поверхности почвы, и их легче поразить.



Жуки могут поражать клубнику / Фото Pexels

Как избавиться от личинок майского жука и клубники

Для того, чтобы отпугнуть вредителя, очень часто на участке высаживают люпин многолетний. Это не только замечательный сидерат, но и настоящий яд для майских жуков, поэтому они стараются максимально обходить места, где он посажен.

Также не нравятся майским жукам такие растения, как горчица, бузина и растения семейства крестоцветных.

Также для борьбы с личинками используют растения, которые способны к накоплению азота – например, белый клевер.

Но вы можете воспользоваться и другими народными средствами против личинок майских жуков: