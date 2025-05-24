Многие люди стремятся как можно скорее высадить на месте тюльпанов рассаду однолетников, сообщает 24 Канал. И проблема заключается в том, что такие культуры требуют много полива, который может навредить луковичным культурам, которые еще слишком рано выкапывать.

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Что делать с тюльпанами после цветения?

Как только цветение завершится, в земле все еще происходит формирование замещающей луковицы и дочерние. И если в этот период об уходе за посадками забыть, можно попрощаться со многими сортами. Когда растения уже полностью отцветут, нужно позаботиться об удалении всех цветоносов с тюльпанов.

Впрочем, прекращать полив не стоит еще в течение 10 – 15 дней. Но сделать их нужно гораздо менее обильными: просто поддерживайте почву в слегка увлажненном состоянии.



Тюльпаны нельзя выкапывать в мае / Фото Pexels

Полезно будет после цветения провести и последнюю подкормку тюльпанов. Для этого нужно внести фосфорно-калийные удобрения из расчета 30 граммов на 1 квадратный метр.

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Но использовать для тюльпанов удобрения с высоким содержанием азота и хлора в этот период запрещено.

После цветения тюльпаны могут выглядеть неопрятно, и все же это не значит, что их нужно именно так и оставить. Обрезку желтых листьев рекомендуют не проводить, если они еще не завяли полностью. Из-за этого может остановиться процесс образования дочерних луковиц, поэтому гораздо лучше будет пригнуть листья к земле и прикрыть его различными декоративными материалами.

К слову, мы уже рассказывали, какие многолетники можно высадить на засушливом жарком участке – они почти не нуждаются в поливе.

Например, вы можете замульчировать почву цветной корой или торфом, ведь убрать их во время выкапывания тюльпанов в июле будет достаточно просто.