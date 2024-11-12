Плесень на окнах исчезнет за день: простой способ разобраться с ней

Когда начинаются холода и влажная погода, стоит ожидать и появления черной плесени вокруг окон. Это неприятное явление может изрядно раздражать, но разобраться с ним вполне возможно.

Плесень и грибок в комнате могут не только серьезно испортить интерьер, но и навредить вашему здоровью, ведь они выделяют микотоксины, сообщает 24 Канал. Но убрать плесень можно за несколько простых шагов.

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Почему на окнах появляется плесень

Если вы хотите избежать заражения окон грибком, тогда нужно знать прежде всего и о причинах его появления на скосах и стенах. Вот несколько основных причин, на которые нужно обратить внимание:

Некачественный монтаж окон. Если стеклопакет неровно установили по диагонали рамы, тогда это приводит к возникновению конденсата и промерзания. Также негативный результат дает и засорение дренажных отверстий.

Внешняя стена здания без утеплителя. Это приводит к промерзанию стен вокруг конструкции снаружи.

Открытый пенный шов окна.

Неправильная эксплуатация здания. Если вы не проводите периодических осмотров и ремонтов отопительной, водосточной и водопроводной систем и крыши, это может привести к неприятным последствиям.

Повышенная влажность в помещении – это может вызвать плохая вытяжка и вентиляция, частый полив комнатных растений, стоящих на подоконнике, близко расположенный к окну аквариум и тому подобное.



Плесень нужно удалять сразу / Фото Pexels

Как убрать плесень с окон самостоятельно

Первопричиной образования плесени является конденсат, поэтому разобраться нужно также и с ним, но для того, чтобы удалить плесень с оконных рам и стен, вы можете воспользоваться некоторыми домашними простыми средствами.

Самый безопасный способ удаления плесени со стен – это использование раствора мыла и воды, или легкого мыльного средства. Также легко справится с такими загрязнениями уксус с водой или перекись водорода. Вы можете использовать губки и полотенца для того, чтобы аккуратно очистить поврежденные участки, чтобы избежать распространения спор.

Впрочем, перед началом работы нужно позаботиться о своей защите и обязательно надеть перчатки и маску. При значительном или повсеместном распространении плесени очистка может быть опасной, особенно для людей со слабой иммунной системой. Большие площади плесени могут выделять споры, что разносятся воздухом, а это вызовет аллергические реакции, или и другие проблемы со здоровьем.

В таких ситуациях гораздо лучше будет обратиться за помощью к профессионалам.