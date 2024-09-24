Что делать, если в горшке появилась плесень: вот как спасти комнатное растение

Очень часто приходится сталкиваться с такой проблемой: на поверхности горшка появляется плесень. Но это не значит, что с растением нужно попрощаться: его еще можно спасти.

Плесень, появляющаяся в горшках с комнатными растениями, может создать немало проблем, и выглядит она как рыхлый налет на земле, а иногда и на самих растениях. Но не перепутайте его с высолами: налетом из солей после подкормки, пишет "Яркая клумба".

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Почему в вазонах появляется плесень?

Причин появления плесени на ваших комнатных растениях может быть множество, и решение также будет отличаться в зависимости от каждой из них. Поэтому проверьте свои растения и определите, что же пошло не так перед тем, как пытаться избавиться от плесени.

Некачественный тяжелый грунт

Домашние растения и рассада растут в искусственных условиях и с ограниченным количеством почвы. И такие условия требуют использования качественного субстрата для растений, который имеет определенные характеристики. Если же вы используете землю из сада, огорода или просто с улицы, это негативно повлияет на развитие ваших растений.

Как исправить такую ситуацию? Снимите верхний слой почвы, на котором появилась плесень, а тогда положите качественный свежий субстрат. Следите за тем, чтобы грунт был рыхлым и в него легко проникал воздух.



Плесень из почвы нужно сразу же убирать / Фото Pexels

Влажность и температура воздуха

Плесень появляется тогда, когда в доме стоит чрезмерная влага, и проблемы могут возникнуть также и из-за систематического переувлажнения земли при поливе и из-за плохого дренажа. Когда же температура слишком высокая, это приводит к плохому проветриванию, и мицелий грибов начинает прорастать.

Что делать? Поливайте растения умеренно, а также проверьте и прочистите дренажные отверстия в горшке. Вылейте лишнюю воду из поддона, если она там есть. Нельзя забывать и о проветривании помещения.

Дефицит освещения и ультрафиолета

Солнечные лучи очень важны для роста растения, и если его недостаточно, это может привести к тому, что растения станут слабыми и уязвимыми к поражению плесенью. В зимний период цветы нужно разместить на хорошо освещенном подоконнике, а рассаде и молодым растениям не помешает обеспечить дополнительную подсветку.

Как избавиться от плесени в горшках

Как только вы заметили первые признаки белого налета в горшках, нужно сразу же действовать. Когда поражение небольшое, будет достаточно использовать биопрепараты от плесени. Аккуратно полейте почву раствором препарата Фитоспорин или Фитодоктор или же подобными.