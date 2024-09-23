Пересаживать растение в другой горшок – это не всегда простой процесс. И для того, чтобы он не приносил лишнего стресса, вам нужно разобраться, как это легко сделать, пишут Новини.Live.

Интересно Эти деревья нельзя сажать под зиму: они просто погибнут

Как пересадить цветок в больший горшок

Эксперты убеждены, что для того, чтобы легко и быстро пересадить растение в больший горшок, вам нужно воспользоваться необычной хитростью – на дно нового, большего горшка сначала нужно насыпать слой почвы, а после этого поместить старый горшок с растением в центр нового. Засыпьте вокруг свежий грунт, слегка его утрамбовывая.

Когда горшок будет полностью заполнен землей, просто аккуратно достаньте маленький горшок, и в большом у вас останется идеально подготовленная ямка, соответствующая размеру корневого кома растения.

После этого вам нужно вытащить растение из маленького горшка, но при этом не нарушить его корневую систему. Весь кусок земли осторожно переместите в подготовленную ямку в горшке. Такой метод позволяет упростить и ускорить процесс, а также минимизировать риск повреждения корней.



Растения нужно пересаживать / Фото Pexels

Как достать растение из старого горшка

Все цветоводы, вероятно, согласятся, что при пересадке правильное выполнение этого этапа является важнейшим, ведь растение нужно вытянуть так, чтобы не повредить его корни.

Всего за несколько часов до пересадки вам нужно обильно полить растение, и это поможет размягчить почву и уменьшит стресс для корней.

Если горшок у вас пластиковый, тогда его нужно повернуть на бок, и держа растение за стебель, легко нажимайте на стороны и покачивайте, чтобы вытащить растение. Если оно застряло, можно воспользоваться лопаткой или палочкой.

С керамическим горшком лопатка – это единственный вариант, чтобы осторожно подтолкнуть почву и корни. Поврежденные или гнилые корни нужно осторожно обрезать стерильными ножницами, а после пересадки не забудьте снова полить растение.