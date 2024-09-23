Пересаджувати рослину у інший горщик – це не завжди простий процес. Та для того, щоб він не приносив зайвого стресу, вам потрібно розібратися, як це легко зробити, пишуть Новини.Live.

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Як пересадити квітку в більший горщик

Експерти переконані, що для того, щоб легко і швидко пересадити рослину у більший горщик, вам потрібно скористатися незвичайною хитрістю – на дно нового, більшого горщика спершу потрібно насипати шар ґрунту, а після цього помістити старий горщик з рослиною в центр нового. Засипте навколо свіжий ґрунт, злегка його утрамбовуючи.

Коли горщик буде повністю заповнений землею, просто акуратно дістаньте маленький горщик, і у великому у вас залишиться ідеально підготована ямка, що відповідатиме розміру кореневої грудки рослини.

Після цього вам потрібно витягнути рослину з маленького горщика, але при цьому не порушити її кореневу систему. Увесь кусень землі обережно перемістіть у підготовану ямку в горщику. Такий метод дозволяє спростити та прискорити процес, а також мінімізувати ризик пошкодження коренів.



Рослини потрібно пересаджувати / Фото Pexels

Як дістати рослину зі старого горщика

Усі квітникарі, певно, погодяться, що під час пересадки правильне виконання цього етапу є найважливішим, адже рослину потрібно витягнути так, аби не пошкодити її коріння.

Всього за кілька годин до пересадки вам потрібно рясно полити рослину, і це допоможе розм'якшити ґрунт та зменшить стрес для коренів.

Якщо горщик у вас пластиковий, тоді його потрібно повернути на бік, і тримаючи рослину за стебло, легко натискайте на боки та похитуйте, аби витягнути рослину. Якщо вона застрягла, можна скористатися лопаткою чи паличкою.

З керамічним горщиком лопатка – це єдиний варіант, аби обережно підштовхнути ґрунт та коріння. Пошкоджені чи гнилі корені потрібно обережно обрізати стерильними ножицями, а після пересадки не забудьте знову полити рослину.