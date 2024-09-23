Досвідчені дачники переконані, що приживаються найкраще в саду саме ті рослини, що ви посадили восени. Втім, деякі рослини все ж нізащо не можна садити напередодні холодів, бо це може сильно їм зашкодити, пишуть Новини.Live.
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Які дерева не можна садити під зиму
Садівники, які вже висадили в себе на ділянці не одне дерево, переконують, що з деякими деревами краще почекати до весни, якщо ви хочете їх розмножити. Зокрема, кісткові дерева дуже погано приживаються у холоди.
Мовиться про такі рослини:
- черешня;
- абрикос;
- персик;
- слива;
- вишня.
Чому дерева не можна висаджувати
Можливо, вам все ж кортить посадити ці дерева восени попри усі застереження. Та основна причина, чому робити цього все ж не варто, полягає в тому, що для вкорінення саджанців плодових дерев потрібно більше часу, ніж іншим рослинам, а також – щоб надворі стояла стійка тепла погода.
Деякі дерева не варто садити восени / Фото Pexels
Тож коли температура повітря починає коливатися та знижується, рослини, що не встигли прижитися до цього моменту, починають слабшати й згодом просто гинуть.
Які дерева можна посадити восени
Та те, що кілька дерев не варто садити в холодну погоду, зовсім не означає, що ви зараз не можете поповнити свій сад. Є й інші рослини, які набагато краще витримують морози та низькі температури.
Тож ви можете посадити:
- яблуню;
- грушу;
- горіх;
- жимолость;
- аґрус;
- горобину.