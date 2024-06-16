Конечно, ни одному огороднику не понравится, когда вместо ожидаемых плодов на растении появляются только пустоцветы. Впрочем, преждевременно отчаиваться не стоит, ведь есть несколько простых, однако эффективных методов, которые помогут кабачкам снова стать урожайными.

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Какие причины пустоцвета на кабачках

Прежде всего нужно понимать, что причина пустоцвета может крыться непосредственно в семенах. После сбора они должны отлежаться по крайней мере два – три года. Но если семена вы покупали, а не готовили самостоятельно, тогда проблема может крыться в месте посадки.

Правило севооборота

Кабачки никогда нельзя сажать там, где в прошлом году росли тыквы, огурцы, арбузы или дыни – тогда с их выращиванием постоянно будут возникать неприятности. И касаться они будут не только пустоцветов, но и подгнивания завязи кабачков.

Качество почвы

Немало проблем может возникнуть и из-за уровня pH почвы. Но исправить эту проблему не так уж и сложно – достаточно только использовать золу или доломитовую муку. Учитывайте то, что чем больше уровень кислотности, тем больше вещества вам понадобится.

Густота посадки

Еще одна распространенная ошибка, которая приводит к потере урожая – это слишком густые посадки. Между растениями нужно оставлять интервал, чтобы у них было место для роста и развития, и чтобы они не мешали своим соседям. В таком случае для того, чтобы исправить ситуацию, вам нужно проредить листья кабачков.

Погодные условия

На появление пустоцветов часто влияют и погодные условия. Например, во время холодов культура может вообще не давать плодов, поэтому в таком случае растения нужно накрыть специальной пленкой, чтобы сохранить тепло.



Пустоцветы на кабачках появляются по разным причинам / Фото Pexels

Полив

Если вы хотите действительно решить проблему с пустоцветами на кабачках, вам нужно также пересмотреть и регулярность полива растения. Если на кабачках вы видите только пустоцветы, вам нужно прекратить полив. Возобновить его можно только после появления женских цветков.

Подкормка

О подкормках забывать нельзя никогда. Часто причиной появления пустоцветов становится и недостаток питательных веществ. Поэтому знатоки советуют использовать комплексные удобрения и следить за тем, не появятся ли впоследствии на культуре женские цветки.