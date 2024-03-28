Как восстановить растянутый воротник футболки: лайфхак к весне

Если у вас есть любимые футболки, которые вы довольно часто носите, вы точно сталкивались с такой проблемой, как растянутая горловина. Но это не значит, что нужно сразу же выбрасывать одежду: все можно достаточно легко исправить.

Растяжение горловины – распространенная проблема, из-за которой, впрочем, совсем не стоит расстраиваться. Восстановить и ее размер, и форму проще, чем вы даже можете догадываться.

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Горловина очень часто растягивается именно в трикотажных футболках со временем, и очень сильно на это влияет не только ношение одежды, но и стирка. Тогда ваша вещь теряет опрятный вид, даже если сама ткань еще выглядит новой и яркой. Для того, чтобы исправить ситуацию, вам понадобится только резинка для волос и горячая вода.

Как восстановить горловину в футболке?

Для того, чтобы исправить воротник футболки и вернуть ему более узкий вид, вам нужно взять футболку, резинку для волос и кастрюлю с водой. Воду доведите до кипения, а затем сложите футболку в гармошку и завяжите горловину резинкой.

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После этого всю футболку вместе с резинкой вам нужно опустить в воду и держать там в течение 2 минут. Вы будете удивлены, и за это короткое время ваша вещь будет выглядеть совсем новенькой.

Восстановить горло футболки можно очень легко / Фото Pexels

Блогер Диана Гологовец показала, как правильно вернуть красивый вид горловины вашей футболки.