Пучок петрушки и укропа снова "оживет": лайфхак для увядшей зелени

Если вы купили укроп или петрушку и не успели их быстро использовать, зелень почти наверняка завянет. Но это не значит, что ее нужно выбросить: вы все еще можете ее оживить и приготовить свое любимое блюдо.

Многие разочарованно выбрасывают зелень из холодильника сразу же после того, как она теряет товарный вид. Но проблему можно решить совсем не так кардинально, и вашей зелени можно вернуть свежесть.

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Как "оживить" увядшую зелень

Сначала вам нужно взять поникшую зелень и переложить ее в чистый пластиковый контейнер. После этого наполните его холодной водой и добавьте также несколько кубиков льда. Следующий шаг – посолите эту воду и перемешайте как салат. Соль и лед помогут снизить температуру воды, и они также вступают в реакцию.

После этого вы можете накрыть контейнер крышкой и вернуть его в холодильник. Некоторым видам зелени будет вполне достаточно и нескольких часов для того, чтобы снова ожить и стать свежими и хрустящими на вид, и другие лучше оставить в такой воде на ночь. Кстати, таким же образом вы можете также хранить и вашу морковь и капусту.



Зелень нужно замочить в холодной воде / Фото Pexels

Как правильно хранить зелень в холодильнике

Холодильник – это действительно лучшее место для хранения вашей зелени. В идеале температура в нем должна не превышать 0 градусов. Обычно такой холод держится в нижних закрытых ящиках вашего прибора. Там ваши любимые салаты будут оставаться свежими до двух недель. Но потом они могут потерять свои полезные свойства, даже если на вид все еще будут хрустящими.

Стеклянная емкость

Переберите свою зелень и избавьтесь от всех поврежденных стеблей и листьев. После этого все положите в стеклянный контейнер с герметичной крышкой.

Целлофановый пакет

Вы можете разделить свою зелень на небольшие пучки и смочить их водой. После этого каждый пучок положите в отдельный целлофановый пакет и завяжите его. А для того, чтобы там не образовался парниковый эффект, в котором ваша зелень просто задохнется, вы можете сделать в пакете несколько небольших дырочек.

Хлопковое полотенце

Еще один надежный способ хранения – в хлопковом полотенце. Для этого вам нужно смочить его и разложить сверху зелень. Затем сверните его, чтобы она оказалась внутри и положите в холодильник. Полотенце нужно периодически увлажнять.