Очень часто туалетной бумагой запасаются на месяцы, как не на годы вперед, сообщает 24 Канал. Но использовать можно не только бумагу, но и картон внутри рулона – вот только к этому нужно подойти с креативом.

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Емкость для рассады

Если вы начнете собирать туалетные втулки в начале декабря, то к концу зимы будете иметь как раз достаточно, чтобы высадить рассады на целый огород. Вам просто нужно поместить рассаду вместе с валиком в землю и полить саженец водой. О втулке беспокоиться не стоит – со временем она сгниет в земле сама.

Органайзер для обуви

Конечно, для этого нужно использовать втулки не из обычных рулонов туалетной бумаги, а из больших бумажных полотенец. Вам просто нужно склеить их между собой в подобие полки или пчелиных сот, и тогда каждое отверстие будет идеально подходить для того, чтобы поместить туда ботинок.

Упаковка для проводов

Разбросанные по всей квартире провода могут стать настоящей проблемой, особенно тогда, когда не получается их сложить как следует. Но втулки из туалетной бумаги могут стать настоящим спасением, ведь их можно использовать как органайзеры для проводов.

Освежитель воздуха

Для этого простейшего способа применения втулки вам не нужно даже ждать, пока туалетная бумага закончится. Просто сбрызните несколько раз внутреннюю сторону втулки освежителем воздуха или духами и повесьте рулон на привычное место.



Втулками можно освежить воздух / Фото Pexels

Бумага прекрасно впитывает все запахи и жидкости, и ароматизатор, нанесенный на втулку, будет пахнуть гораздо дольше, чем если вы просто развеете средство в воздухе.

Органайзер для карандашей и ручек

Так, вы можете таки изготовить уникальный и креативный органайзер, благодаря которому ваши канцелярские приборы больше никогда не будут теряться. Декорировать такие органайзеры можно как угодно.