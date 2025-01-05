Добавьте пучок в печку: дрова будут гореть вдвое лучше

Топить печку зимой – это непростое занятие. Нужно разобраться, какие дрова выбрать и как получить от них максимум тепла.

Жители частных домов точно знают, что зимой обойтись без дров почти невозможно, и далеко не все имеют возможность отапливать дом газом. Поэтому нужно выяснить, какие дрова использовать лучше всего, и как можно увеличить тепло от них, сообщает 24 Канал.

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Какие дрова использовать?

Независимо от того, какое именно дерево вы используете для обогрева помещения, всегда поленья должны быть сухими. И причина проста – древесина может впитывать в себя до 50% влажности, и от ее уровня будет зависеть и теплопроводность.

И если у вас есть килограмм относительно сухих дров, которые влажные где-то на 25%, они дадут 3300 килокалорий тепла. А вот при 30% влажности теплопроводность уже падает до 3000 килокалорий. Поэтому, лучшими дровами для печи будут сухие поленья. Впрочем, все же есть нюансы относительно того, какие дрова горят дольше – и, как бы это странно не звучало, это именно сырые поленья.

Лучшее, что вы можете докинуть к дровам в котел или печь – это пучок соломы, а также гречневую, подсолнечную или гороховую лузгу. Правда, вариант подойдет в случае, если у вас очень большая топочная камера в печи и есть возможность непрерывно подбрасывать топливо, пока помещение не прогреется.



К дровам можно добавить солому / Фото Pexels

Как разжечь печь сырыми дровами?

Иногда случаются ситуации, когда времени на то, чтобы просушить дрова, просто нет, а печь нужно топить уже. Расстраиваться не стоит, ведь это можно сделать также и влажными поленьями, хоть это и будет несколько сложнее.

Основная сложность процесса заключается именно в разжигании. Если есть возможность, сначала в печку нужно подложить сухое дерево, а уже потом добавлять влажное. Если же такой возможности нет, нужно или использовать специальный розжиг, или подложить под дрова опилки, щепки и мелкие поленья, ведь они высохнут быстрее.