Существует научное объяснение, почему вы стремитесь дремать целое утро зимой. Все дело в циркадном цикле – расписании, которого придерживается наше тело, и его еще часто называют внутренними часами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И наличие света влияет на него сильнее, чем вы могли бы представить.

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Поддерживайте постоянный график сна

Вероятно, вам приходилось слышать этот совет уже сотни раз, однако это действительно одна из самых эффективных вещей, что вы только можете сделать. Соблюдение распорядка сна тренирует ваши внутренние часы просыпаться в одинаковое время каждый день, сообщает докторка Чарисса Чаморро.

А вот нерегулярный график может привести к тому, что ваш мозг не будет знать, когда начинать выделять гормоны, помогающие проснуться и уснуть.

Не откладывайте будильник

Если вы имеете привычку откладывать будильник, чтобы поспать немного дольше, это может иметь негативные последствия. Когда вы снова засыпаете после сигнала будильника, ваше тело начинает новый цикл сна, который обычно не успевает закончиться.

Из-за этого вы чувствуете себя даже более уставшими, когда в конце концов встаете с постели.

Получайте много света утром

Для того, чтобы легче просыпаться, вы можете использовать специальные часы, что используют постепенный свет, чтобы будить вас. Если же таких часов нет, сразу же после пробуждения включайте свет – яркое голубое освещение подойдет лучше всего, потому что оно имитирует естественные сигналы, что тело получает от солнца.



Свет утром поможет проснуться / Фото Pexels

Создайте приятный утренний распорядок

Создание чего-то, на что можно ждать утром, поможет вам просыпаться с большим энтузиазмом. Это может быть привычка готовить вкусный завтрак, растягиваться, пить горячий кофе или вести дневник.

Займитесь физической активностью

Всего полчаса умеренно интенсивных упражнений могут сделать вас более энергичными утром и более бодрыми в течение дня. Физическая активность также способствует лучшему качеству сна и усиливает глубокий сон и помогает вам просыпаться полными сил.