Основной причиной плохого запаха обуви является влажность, которая в усиленном режиме проявляется именно в зимнее время, пишет 24 Канал со ссылкой на специалиста по уборке Марту Стюарт.

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Влажность приводит к развитию бактерий и грибков, которые вызывают неприятный запах. Чтобы решить проблему надо предотвратить эту влажность, поэтому после использования обуви надо дать время высохнуть, а перед выходом на улицу обрабатывать ее водонепроницаемыми средствами.

Как устранить неприятный запах из обуви

Стирка в машине

Если вы носите зимние кроссовки с утеплителем, то лучший способ вывести плохой запах – постирать их в стиральной машинке. После этого их надо тщательно просушить.

Спрей из уксуса

Для сапог и ботинок используйте уксусный спрей. Его можно сделать самостоятельно на основе обычного уксуса, который хорошо уничтожает бактерии, которые вызывают неприятный запах. Для приготовления нужно смешать равные части уксуса и воды, налить в пульверизатор и опрыскать средством внутреннюю сторону обуви.

Высыхание на солнце

Плохой запах может сойти, если обувь поставить высыхать в проветриваемом месте или на солнце. Это поможет испарить влагу и убить все бактерии.



Советы, которые помогут избежать плохого запаха обуви / Фото Pexels

Чтобы неприятный аромат не возвращался, стоит воспользоваться специальным порошком для поглощения запаха, который уменьшает количество пота. Их можно приобрести в специализированных магазинах. В аптеках можно приобрести средства, которые будут уменьшать потоотделение на ногах.

Чтобы предотвратить проникновение влаги – используйте водонепроницаемый спрей, который наносится на подкладку обуви. Также можно на ночь насыпать в обувь детскую присыпку, которая устраняет запах и впитывает лишнюю влагу.

Время от времени меняйте стельки. Это тоже хороший способ бороться с запахом, а еще меняйте каждый раз носки.

Чтобы обувь не накапливала в себе плохой запах – избегайте длительного ношения одной и той же пары. Чередуйте сапоги между собой, чтобы каждая пара имела время полностью высохнуть. Если использовать эти способы, то избежать неприятного запаха обуви сможет каждый.