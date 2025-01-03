Носки белого цвета являются универсальными и самыми популярными в гардеробе, пишет 24 Канал. Их не только активно носят в теплое время вместе с кроссовками, но и зимой.

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После нескольких использований носки имеют свойство загрязняться, а стиральная машинка не всегда с этой проблемой справляется. В таком случае надо воспользоваться несколькими действенными лайфхаками.

Хозяйственное мыло

Выводить пятна с носков с помощью хозяйственного мыла достаточно просто. Сначала надо намочить носки, натереть их мылом и оставить на 20 минут, потрите их немного руками с порошком для дополнительного эффекта, а тогда только сполосните теплой водой.

Лимонная кислота

Иногда носки не только серые, но и имеют пятна. Чтобы избавиться от них – воспользуйтесь лимонной кислотой. К воде надо добавить 2 столовые ложки средства и оставить носки в растворе на несколько часов.

Также можно отбелить носки еще более точечно. Нужно смешать кислоту со стиральным порошком в соотношении 1:2 и нанести на пятно. Потрите немного руками, а потом оставьте на час и после указанного времени все смойте.



Советы для отбеливания белых носков / Фото Pexels

Уксус

В литре воды размешайте чайную ложку уксуса. В этом растворе оставьте носки на час, а затем просто постирайте. Лайфхак поможет восстановить белизну носков.

Сода

Это абсорбирующее вещество идеально подходит для отбеливания носков. Размешайте чайную ложку соды в стакане воды и залейте раствор в отсек для ополаскивателя стиральной машины. Выберите обычный режим стирки и постирайте белые носки, которые после стирки будут выглядеть, как новые.

Средство от пятен

Это универсальное средство также поможет избавиться от пятен. Выберите только жидкость, которая предназначена именно для белых вещей.