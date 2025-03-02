Добавьте эту безделушку в воду для мытья полов: она будет блестеть
Мытье полов это важная, но не очень приятная задача. И часто с помощью обычной воды не получаются достичь желаемого идеального результата.
Во время уборки пола хочется достичь наилучшего результата – чтобы паркет или линолеум блестели от чистоты и оставались такими еще в течение длительного времени, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы так и произошло, нужно добавить к воде один простой ингредиент.
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Что добавить в воду для мытья пола?
Для того, чтобы пол был по-настоящему чистым, мыть его обычной водой недостаточно. Но и тратиться на покупку разнообразных дорогих чистящих средств также необязательно – достаточно просто добавить в ведро один обычный продукт, что найдется на любой кухне.
Кухонная соль, оказывается, нужна не только для приготовления вкусных блюд – она может стать незаменимой и в уборке и других бытовых делах. В частности, ней можно помыть пол – для этого на одно полное ведро теплой воды нужно добавить две столовые ложки соли.
Вот как это действует:
- хлорид натрия – это невероятное средство для чистки, что может эффективно собрать грязь с поверхности и смягчить воду;
- соль не оставляет на полу разводов и липких следов, которые иногда появляются после мытья с моющими средствами;
- хлорид натрия безопасен для практически всех поверхностей, независимо от материала.
- соль не имеет неприятного запаха, что может навредить здоровью;
- соль защищает от бактерий и пылевых клещей, а также полностью безопасна и не вызывает аллергий.
Впрочем, соль – это не единственный продукт из кухни, что поможет достичь зеркально чистого пола. Также вы можете воспользоваться и несколькими другими полностью натуральными средствами.
Солью можно помыть пол / Фото Pexels
- Раствор уксуса. 200 граммов уксуса нужно растворить в 4 литрах воды и помыть пол этим раствором – так вы сможете не только хорошо почистить, но и обеззаразить поверхность. И учитывайте, что уксус стирает воск, поэтому не стоит применять его на деревянном полу.
- Нашатырный спирт. Пол бутылочки нашатырного спирта нужно растворить в 10 литрах воды и этим раствором тщательно вымыть пол Он не только заберет все загрязнения, но и поможет избавиться от многих запахов.
- Эфирное масло. Здесь можно использовать именно то, запах которого вам больше всего нравится. Нужно добавлять его в воду из расчета 35 капель на 5 литров воды.
- Сода. На 5 литров горячей воды нужно добавить полстакана соды и тщательно перемешать. Этот способ может начистить паркет до блеска.