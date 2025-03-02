Добавьте эту безделушку в воду для мытья полов: она будет блестеть

Мытье полов это важная, но не очень приятная задача. И часто с помощью обычной воды не получаются достичь желаемого идеального результата.

Во время уборки пола хочется достичь наилучшего результата – чтобы паркет или линолеум блестели от чистоты и оставались такими еще в течение длительного времени, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы так и произошло, нужно добавить к воде один простой ингредиент.

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Что добавить в воду для мытья пола?

Для того, чтобы пол был по-настоящему чистым, мыть его обычной водой недостаточно. Но и тратиться на покупку разнообразных дорогих чистящих средств также необязательно – достаточно просто добавить в ведро один обычный продукт, что найдется на любой кухне.

Кухонная соль, оказывается, нужна не только для приготовления вкусных блюд – она может стать незаменимой и в уборке и других бытовых делах. В частности, ней можно помыть пол – для этого на одно полное ведро теплой воды нужно добавить две столовые ложки соли.

Вот как это действует:

хлорид натрия – это невероятное средство для чистки, что может эффективно собрать грязь с поверхности и смягчить воду;

соль не оставляет на полу разводов и липких следов, которые иногда появляются после мытья с моющими средствами;

хлорид натрия безопасен для практически всех поверхностей, независимо от материала.

соль не имеет неприятного запаха, что может навредить здоровью;

соль защищает от бактерий и пылевых клещей, а также полностью безопасна и не вызывает аллергий.

Впрочем, соль – это не единственный продукт из кухни, что поможет достичь зеркально чистого пола. Также вы можете воспользоваться и несколькими другими полностью натуральными средствами.



Солью можно помыть пол / Фото Pexels