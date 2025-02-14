Толстянка в уходе достаточно неприхотлива, однако выглядит красиво – и поэтому многие держат ее дома, сообщает 24 Канал. Но если вы хотите, чтобы растение не только радовало внешним видом, но и притягивало в дом достаток, нужно разобраться, где ее нужно разместить.

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Где поставить денежное дерево

Растение нужно держать в месте, где оно будет иметь достаточно много солнечного света для роста. Вот только локаций с прямыми лучами лучше избегать – оно может сжечь листья толстянки и только навредит ей. Особенно важно это в летние месяцы, когда солнце слишком палящее.

Лучше всего будет себя чувствовать толстянка у окон с юго-восточной или юго-западной стороны. Кстати, это совпадает с идеальным местом для толстянки согласно фэн-шую, ведь именно там она вроде бы может притягивать в дом финансовый успех.

Если поставить ее в правильном углу квартиры, вы сможете создать энергетически сбалансированную и гармоничную среду дома. Но свет – это не единственное, о чем нужно позаботиться. Также для благополучия растения важна температура – она должна держаться в диапазоне 18 – 25 градусов. Держите денежное дерево как можно дальше от кондиционеров, батарей и обогревателей.



Денежное дерево может притянуть достаток / Фото Pexels

А для того, чтобы денежное дерево действительно влияло на достаток, нужно убедиться, что вы правильно обустроили зону с ним. Прежде всего, вокруг деревца советуют установить фигурки золотого, зеленого и синего цветов – именно они ассоциируются с деньгами и богатством. Именно так растение сможет раскрыть свои способности и привлекать деньги в дом.

Также эзотерики верят, что деревце может быть своеобразным детектором финансового состояния семьи – если вдруг деревце начало истончаться или опадать без видимой причины, нужно тщательно следить за своим финансовым состоянием и не спешить с расходами.

А вот если повезет и дерево начинает расцветать на глазах – тогда ждите невероятного успеха.