Товстянка у догляді досить невибаглива, проте виглядає красиво – і через це чимало людей тримають її вдома, повідомляє 24 Канал. Та якщо ви хочете, аби рослина не тільки радувала зовнішнім виглядом, але й притягувала до оселі достаток, потрібно розібратися, де її потрібно розмістити.

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Де поставити грошове дерево

Рослину потрібно тримати у місці, де вона матиме досить багато сонячного світла для росту. Ось тільки локацій з прямими променями краще уникати – воно може спалити листя товстянки та тільки нашкодить їй. Особливо важливо це у літні місяці, коли сонце надто палке.

Найкраще буде себе почуватися товстянка біля вікон з південно-східного чи південно-західного боку. До речі, це збігається з ідеальним місцем для товстянки згідно з фен-шуєм, адже саме там вона начебто може притягувати у дім фінансовий успіх.

Якщо поставити її у правильному кутку квартири, ви зможете створити енергетично збалансоване та гармонійне середовище вдома. Але світло – це не єдине, про що потрібно подбати. Також для добробуту рослини важлива температура – вона має триматися в діапазоні 18 – 25 градусів. Тримайте грошове дерево якомога далі від кондиціонерів, батарей та обігрівачів.



Грошове дерево може притягнути достаток / Фото Pexels

А для того, аби грошове дерево дійсно впливало на достаток, потрібно переконатися, що ви правильно облаштували зону з ним. Перш за все, навколо деревця радять встановити фігурки золотого, зеленого та синього кольорів – саме вони асоціюються з грошима та багатством. Саме так рослина зможе розкрити свої здібності та залучати гроші в дім.

Також езотерики вірять, що деревце може бути своєрідним детектором фінансового стану сім'ї – якщо раптом деревце почало витончуватися чи опадати без видимої причини, потрібно ретельніше стежити за своїм фінансовим станом та не поспішати з витратами.

А ось якщо пощастить і дерево починає розквітати на очах – тоді чекайте неймовірного успіху.