Посадка розсади та пророщування насіння – це дуже важливий крок до отримання вдалого врожаю, повідомляє 24 Канал. Існує кілька способів, які допоможуть вам надзвичайно швидко виростити будь-яке насіння.

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Спосіб з губкою

Перше, що ви можете спробувати – це використати звичайну губку для чищення посуду. Потрібно взяти нову та чисту губку, змочити її водою та покласти на тарілку. Вже зверху розмістіть насіння та накрийте його зверху ще однією губкою.

Всю цю конструкцію потрібно прибрати в тепле місце. Зачекайте всього кілька днів – і ви помітите, що ваше насіння проросте. Час від часу перевіряйте, чи не висох поролон, і за потреби доливайте води. А самі губки після цього методу можна й надалі використовувати для прибирання і миття посуду.



В губку можна висадити насіння / Фото Pexels

Контрастний "душ"

Насіння потрібно занурити у гарячу воду всього на кілька секунд, а після цього опустити його у холодну. Цей метод дасть несподіваний результат – ваше насіння "пробудиться" і почне швидше проростати. Для того, щоб опускати насіння у різну воду, ви можете використати марлевий мішечок.

Процедуру потрібно повторити принаймні п'ять разів.

Горілка

Так, навіть звичайнісінька горілка може допомогти вам у тому, аби розбудити ваше насіння. Занурте його на пів години в горілку чи 45-градусний спирт. Після цього можна висадити його, як зазвичай.