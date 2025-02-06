Аби страви з буряка стабільно радували смаком, потрібно обирати тільки солодкі сорти, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба". Тож зверніть увагу на ці 5 сортів солодких буряків.

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Борщовий

Чимало солодких сортів червоних буряків спеціально виводили для приготування смачних страв. І борщовий буряк – це справжня знахідка для людей, що полюбляють готувати традиційні українські страви. Цей неймовірний сорт дозволить втілити вам усі свої кулінарні задуми, а також дасть стабільно хороший урожай.

Середня вага плода – 300 – 400 грамів, буряки виростають великими, округлими та з яскраво вираженими кільцями.

Ріваль

Визначити найсолодший сорт буряка може бути складно, але Ріваль – точно десь у топах. Він не тріскається на грядках, що є неймовірною перевагою сорту. Окрім того, у буряка немає кілець, тож він може зберігати щільну текстуру незалежно від термічної обробки.

Тож якщо ви шукаєте середньопізній сорт, що може підтримувати хрустку текстуру, Ріваль підійде ідеально. Плоди важать в середньому 200 – 300 грамів, довгасто-витягнуті, на колір темно-червоні з гладкою шкіркою.

Бордо

Цей сорт буряка не тільки надзвичайно солодки, але й може довго зберігатися. Він лежатиме у вас в льосі хоч до наступного сезону, і при цьому не втратять смакових якостей та не гнитимуть.

Цей сорт також середньопізній, з округло-довгастими плодами та червоно-бордові на колір, без кілець. На смак буряки солодкі, насичені та ароматні.



Сорт буряка потрібно обирати уважно / Фото Pexels

Вінегретний

Цей сорт буряків не тільки солодкий, але й має темний, надзвичайно насичений колір. Плоди середні чи великі, кулясті з довгими хвостиками. Вага може коливатися від 150 – 200 грамів до 400 – 500 грамів. На смак вони солодкі, ніжні та освіжаючі, а значить, що підходять не тільки для борщів, але й для салатів та закусок.

Циліндра

Якщо раптом ви хочете не тільки насолодитися солодкуватим, свіжим смаком буряка, але й отримати максимальний заряд амінокислот, тоді вам потрібно висадити на городі Циліндру. Цей коренеплід вирізняється незвичною формою, проте порадує кольором, смаком та користю.

Плоди великі та можуть досягати 500 грамів.