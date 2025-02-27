Грошове дерево – це рослина, що може порадувати не тільки красивим листям, але й цвітінням, повідомляє 24 Канал. Ось тільки для того, аби побачити його, потрібно неабияк постаратися, і вдається досягти результату далеко не кожному.

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Що означає, коли цвіте грошове дерево?

Інша назва грошового дерева – товстянка. І якщо ви вирощуєте її вдома, то вже могли помітити, що рослина ця досить вибаглива, і нечасто радує своїм цвітінням. Для того, аби щасливі власники могли насолодитися тижнем красивих білих квітів, потрібно місяцями забезпечувати товстянці ідеальні умови та догляд.

Втім, старання варті того – бо якщо у вашому домі розцвіло грошове дерево, це означає, що незабаром на вас очікує серйозний та великий дохід! Але важливо пам'ятати, що для того, аби прикмета діяла, потрібно не купити готову рослину, а виростити її самостійно із маленького відростка.

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Також езотерики вірять, що суттєво на залучення багатства в дім впливає розташування грошового дерева у квартирі. За фен-шуєм воно має стояти у зоні, що відповідає за грошовий прибуток.

Для того, аби відшукати її, вам знадобиться компас – поставте грошове дерево у південно-східній частині дому. Після цього можна також і організувати зону навколо рослини. Заберіть усі неприємні предмети, що заважатимуть потокам грошової енергії, а натомість поставте поряд скарбничку. Під горщик можна покласти кілька купюр.

Слідкуйте за тим, аби на рослині не осідав пил, а також приділяйте щодня бодай хвилинку, аби поговорити з грошовим деревом – це начебто допомагає примножити прибутки.



Грошове дерево потрібно розмістити у правильному місці / Фото Pexels

Як змусити цвісти грошове дерево

Зазвичай товстянка починає квітнути мінімум на п'ятий рік життя. Та досвідчені флористи переконані, що можна змусити її показати квіти й раніше – і для цього потрібно правильно її підживити та створити комфортні умови для рослини.

Поставте її на місці з максимальною кількістю світла, але без прямих сонячних променів. Ідеальна температура для товстянки – 20 градусів. Для стимулювання росту і цвітіння грошове дерево радять обприскати янтарною кислотою. Для цього дві таблетки кислоти розчиніть у літрі теплої води.

Все листя рослини потрібно обприскати з пульверизатора. Також стимулювати ріст та цвітіння допоможуть і калійно-фосфатні добрива.