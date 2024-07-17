Самая умная вещь, которую можно сказать на собеседовании: не забудьте о ней

Собеседование – это очень важный этап, который предшествует принятию на работу. И впечатлить потенциального работодателя совсем несложно: всего одна вещь может склонить его на вашу сторону.

Если вы хотите успешно пройти любое собеседование, вам нужно уметь удачно подчеркнуть свои навыки и положительные качества. Собеседование – это почти перформанс, и удачно его провести с первого раза будет совсем непросто.

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Что нужно сказать на собеседовании

Первое правило, которое вам нужно запомнить, чтобы успешно проходить все собеседования – это подготовка. И лучшие интервьюеры – это те люди, которые не поленились заранее отрепетировать тезисы с наставником или даже со старым коллегой. Так вы не только будете знать, что сказать, но и будете чувствовать себя более комфортно и уверенно.

К тому же не забывайте учитывать и то, что на разные вакансии требуются люди с разным опытом и набором навыков. И все же существует несколько универсальных стратегий для собеседований. Например, очень поможет такое заявление в конце разговора.

Хочу подчеркнуть, что очень сильно хочу получить эту работу – мои навыки и опыт идеально подходят для нее, а это будет иметь очень хорошее влияние на команду и даст положительный результат. Вот почему..



На собеседовании нужно говорить уверенно / Фото Pexels

Вам интересно – почему это заявление настолько эффективно? Дело в том, что оно демонстрирует два очень важных качества для любого потенциального работника, и на них точно обращают внимание менеджеры по найму: это энтузиазм и уверенность.

Если же вы будете казаться нейтральными или же равнодушными к работе, тогда вы не произведете очень хорошее впечатление на собеседника. Старайтесь сделать свое объяснение коротким, и сосредоточьтесь всего на 2 – 3 навыках, которые считаете наиболее полезными для этой вакансии.