Найрозумніша річ, яку можна сказати на співбесіді: не забудьте про неї

Співбесіда – це дуже важливий етап, який передує прийняттю на роботу. І вразити потенційного працедавця зовсім нескладно: всього одна річ може схилити його на ваш бік.

Якщо ви хочете успішно пройти будь-яку співбесіду, вам потрібно вміти вдало підкреслити свої навички та позитивні якості. Співбесіда – це майже перформанс, і вдало його провести з першого разу буде зовсім непросто.

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Що потрібно сказати на співбесіді

Перше правило, яке вам потрібно запам'ятати, аби успішно проходити усі співбесіди – це підготовка. І найкращі інтерв'юери – це ті люди, які не полінувалися заздалегідь відрепетирувати тези з наставником чи навіть з старим колегою. Так ви не тільки знатимете, що сказати, але й відчуватимете себе більш комфортно та впевнено.

До того ж не забувайте враховувати й те, що на різні вакансії потребують людей з різним досвідом та набором навичок. Та все ж існує кілька універсальних стратегій для співбесід. Наприклад, дуже допоможе така заява наприкінці розмови.

Хочу підкреслити, що дуже сильно хочу отримати цю роботу – мої навички та досвід ідеально підходять для неї, а це матиме дуже хороший вплив на команду та дасть позитивний результат. Ось чому…



На співбесіді потрібно говорити впевнено / Фото Pexels

Вам цікаво – чому ця заява настільки ефективна? Річ у тому, що вона демонструє дві дуже важливі якості для будь-якого потенційного працівника, і на них точно звертають увагу менеджери з найму: це ентузіазм і впевненість.

Якщо ж ви будете здаватися нейтральними або ж байдужими до роботи, тоді ви не справите дуже хороше враження на співрозмовника. Намагайтеся зробити своє пояснення коротким, і зосередьтеся всього на 2 – 3 навичках, які вважаєте найбільш корисними для цієї вакансії.