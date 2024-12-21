Чем отмыть жир с форм для выпечки: по сети разлетается хитрый лайфхак

Очень часто на формах для запекания остается жир, который трудно отмыть. Но для того, чтобы противни и формы для запекания были чистыми, иногда застилания фольгой или пергаментной бумагой недостаточно.

Больше всего загрязняются глубокие формы для запекания, пишет 24 Канал. отмыть их надо воспользоваться интересным лайфхаком. Поможет удалить жир обычная пищевая сода.

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Жирные пятна на противне надо посыпать пищевой содой и залить горячей водой, оставив на ночь. Утром надо все отмыть губкой с помощью моющего средства.

Также для лучшей эффективности можно сделать специальную густую пасту из пищевой соды и воды. Эту кашицу надо оставить на определенное время, а потом тоже смыть водой и очистить губкой.

Для удаления застарелого жира можно использовать пищевую соду и уксус, которые создают реакцию, способную растворять жирные пятна. Для особо застарелого жира эксперты рекомендуют пасту из соды и лимонной кислоты, которую нужно нанести на загрязнение и оставить на несколько минут перед тем, как потереть губкой.

Для уверенности в очистке можно использовать специальные химические средства в виде жидкостей, порошков или спреев, которые нужно оставлять на поверхности на 10-15 минут перед смыванием.