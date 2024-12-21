Чим відмити жир з форм для випічки: мережею розлітається хитрий лайфхак

Дуже часто на формах для запікання залишається жир, який важко відмити. Та для того, щоб дека та форми для запікання були чистими, іноді застеляння фольгою чи пергаментним папером недостатньо.

Найбільше забруднюються глибокі форми для запікання, пише 24 Канал. відмити їх треба скористатися цікавим лайфхаком. Допоможе видалити жир звичайна харчова сода.

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Жирні плями на деко треба посипати харчовою содою й залити гарячою водою, залишивши на ніч. Вранці треба все відмити губкою за допомогою миючого засобу.

Також для кращої ефективності можна зробити спеціальну густу пасту з харчової соди та води. Цю кашку треба залишити на певний час, а тоді теж змити водою й очистити губкою.

Для видалення застарілого жиру можна використовувати харчову соду та оцет, які створюють реакцію, здатну розчиняти жирні плями. Для особливо застарілого жиру експерти рекомендують пасту з соди та лимонної кислоти, яку потрібно нанести на забруднення і залишити на кілька хвилин перед тим, як потерти губкою.

Для впевненості в очищенні можна використовувати спеціальні хімічні засоби у вигляді рідин, порошків або спреїв, які потрібно залишати на поверхні на 10-15 хвилин перед змиванням.