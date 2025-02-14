Эти 5 привычек портят ваш деревянный пол: откажитесь от них немедленно

Деревянный пол никогда не выйдет из моды – он выглядит стильно и нарядно, но только в случае, если за ним правильно ухаживают. Но несколько безобидных на первый взгляд привычек могут быстро его испортить.

Для того, чтобы поддерживать чистый и опрятный вид своего деревянного пола, нужно запомнить несколько правил по уходу за ним. А еще – избегать распространенных ошибок, которых допускает немало людей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Мытье пола уксусом

Уксус является достаточно популярным средством для очистки пола – он дешевый, легкодоступный и совсем не вреден. Впрочем, если использовать его слишком часто, даже в растворе, это может нанести серьезный вред дереву.

Уксус слишком кислый для полиуретановой обработки пола, и со временем он просто разрушит покрытие. Конечно, это не станет очевидным сразу, но со временем повреждения будут выглядеть все серьезнее.

Замачивание пола

Замачивание пола и заливки паркета водой является распространенной ошибкой, которой допускается немало людей – в конце концов это приведет к искривлению или вздутию дерева. Вместо того, чтобы мочить швабру и тряпку, оставляйте ее только немного влажной.

Запомните, что древесина и избыток воды сочетаются очень плохо – вода просачивается внутрь досок и вызывает вздутие, деформацию или даже образование плесени.



Пол нельзя сильно мочить / Фото Pexels

Отсутствие подкладок под мебелью

Очень часто люди пренебрегают использованием подкладок под тяжелой мебелью, и в конце концов это вызывает вмятины и следы от потертостей на деревянном полу. А качественные войлочные мебельные накладки могут защитить дерево – ведь они создают барьер, предотвращающий прямой контакт.

Оставляете тяжелую мебель на том же месте

Еще одна распространенная ошибка – не делать перестановку мебели. И, оказывается, она нужна не только для того, чтобы освежить вид квартиры, но и чтобы предотвратить появление вмятин. А они точно появятся, если тяжелые шкафы или диваны будут стоять на одном месте годами.

Перетягивание мебели

Еще один распространенный способ повредить деревянный пол – это перетягивать тяжелую мебель. Это может привести к появлению потертостей, царапин и вмятин на полу. Вместо этого поместите подложку или ковер под большую мебель вместо того, чтобы просто тянуть ее.

Также можно использовать мебельные ползунки, или переносить мебель над полом.