Ці 5 звичок псують вашу дерев'яну підлогу: відмовтеся від них негайно

Дерев'яна підлога ніколи не вийде з моди – вона виглядає стильно та ошатно, але тільки у випадку, якщо за нею правильно доглядають. Але кілька невинних на перший погляд звичок можуть швидко її зіпсувати.

Для того, аби підтримувати чистий та охайний вигляда своєї дерев'яної підлоги, потрібно запам'ятати кілька правил з догляду за нею. А ще – уникати поширених помилок, яких припускається чимало людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Миття підлоги оцтом

Оцет є досить популярним засобом для очищення підлоги – він дешевий, легкодоступний та зовсім не шкідливий. Втім, якщо використовувати його надто часто, навіть у розчині, це може завдати серйозної шкоди дереву.

Оцет надто кислий для поліуретанової обробки підлоги, і з часом він просто зруйнує покриття. Звісно, це не стане очевидним відразу, але з часом пошкодження виглядатимуть все серйознішими.

Замочування підлоги

Замочування підлоги та заливання паркету водою є поширеною помилкою, якої припускається чимало людей – зрештою це призведе до викривлення чи здуття дерева. Замість того, аби мочити швабру та ганчірку, залишайте її тільки трохи вологою.

Запам'ятайте, що деревина та надлишок води поєднуються дуже погано – вода просочується всередину дощок та спричиняє здуття, деформацію чи навіть утворення цвілі.



Підлогу не можна сильно мочити / Фото Pexels

Відсутність підкладок під меблями

Дуже часто люди нехтують використанням підкладок під важкими меблями, і зрештою це спричиняє вм'ятини і сліди від потертостей на дерев'яній підлозі. А якісні повстяні меблеві накладки можуть захистити дерево – адже вони створюють бар'єр, що запобігає прямому контакту.

Залишаєте важкі меблі на тому самому місці

Ще одна поширена помилка – не робити перестановку меблів. І, виявляється, вона потрібна не тільки для того, аби освіжити вигляд квартири, але й щоб запобігти появі вм'ятин. А вони точно з'являться, якщо важкі шафи чи дивани стоятимуть на одному місці роками.

Перетягування меблів

Ще один поширений спосіб пошкодити дерев'яну підлогу – це перетягувати важкі меблі. Це може призвести до появи потертостей, подряпин та вм'ятин на підлозі. Натомість помістіть підкладку чи килим під великі меблі замість того, аби просто тягнути їх.

Також можна використовувати меблеві повзунки, або ж переносити меблі над підлогою.