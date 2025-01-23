Что больше всего приводит к поломке стиральной машинки: избегайте этих ошибок

Стиральная машинка – необходимая вещь в быту каждого человека, поэтому без нее трудно представить современную жизнь. Семьи, в которых есть маленькие дети, пользуются стиральной машинкой ежедневно. Со временем даже такой мощный прибор может выйти из строя. Но для того, чтобы стиральная машинка дольше прослужила, стоит избегать нескольких распространенных ошибок.

Стиральная машина длительное время может работать без сбоев, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Из-за длительного использования она может самостоятельно поломаться, а в некоторых случаях мы самостоятельно делаем ошибки, которые приводят к поломке.

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Непроверенные карманы

Перед каждой загрузкой стирки надо обязательно проверять карманы в куртках, джинсах, брюках и тому подобное. Ключи, монеты или любые другие предметы могут повредить барабан, фильтр или шланг.

Избыток моющего средства

Не нужно в стиральную машинку заливать слишком много жидкого или сухого порошка в надежде, что это поможет лучше отмыть вещь. Избыток порошка не выполаскивается полностью и остается на вещах в виде белых пятен. Это не только приводит к худшему виду одежды, но и к раздражению кожи.



Не стоит стирать вещи в двойной дозе порошка / Фото Unsplash

Перегрузка одежды

Не стоит запихивать в барабан слишком много вещей в надежде постирать все за один раз. Этого делать нельзя, потому что в переполненной машине вода и порошок неравномерно распределяются, поэтому определенная часть вещей останутся грязными.

Кроме того, перезагрузка увеличивает нагрузку на двигатель и узлы машины, что может привести к поломке, если перезагружать стиральную машинку на постоянной основе.

Игнорирование проблемы

Стиральная машинка нуждается в уходе, как и любая другая техника. Важно время от времени чистить фильтр, сливной шланг или дозатор для моющего средства. Вычищайте резинку в барабане, под которой накапливается немало мусора и обращайте внимание на вибрации или посторонние шумы.

Использование неподходящих программ

Учитывайте тип ткани при выборе режима стирки и температуры. Неподходящие программы могут привести к усадке, выцветанию и даже образованию пятен.

Если придерживаться этих нескольких правил эксплуатации стиральной машинки, то это не только сохранит одежду в хорошем состоянии, но и продлит срок ее службы.