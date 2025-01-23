Що найбільше призводить до поломки пральної машинки: уникайте цих помилок

Пральна машинка – необхідна річ в побуті кожної людини, тож без неї важко уявити сучасне життя. Сім’ї, в яких є маленькі діти, користуються пральною машинкою щодня. З часом навіть такий потужний прилад може вийти з ладу. Та для того, щоб пральна машинка якнайдовше прослужила, варто уникати кількох найпоширеніших помилок.

Пральна машина тривалий час може працювати без збоїв, пише 24 Канал з посиланням на Express. Через тривале використання вона може самостійно поламатися, а в деяких випадках ми самостійно робимо помилки, які призводять до поломки.

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Неперевірені кишені

Перед кожним завантаженням прання треба обов’язково перевіряти кишені в куртках, джинсах, штанах тощо. Ключі, монети чи будь-які інші предмети можуть пошкодити барабан, фільтр чи шланг.

Надлишок миючого засобу

Не потрібно в пральну машинку заливати занадто багато рідкого чи сухого порошку в надії, що це допоможе краще відмити річ. Надлишок порошку не виполіскується повністю й залишається на речах у вигляді білих плям. Це не лише призводить до гіршого вигляду одягу, але й до подразнення шкіри.



Не варто прати речі в подвійній дозі порошку / Фото Unsplash

Перевантаження одягу

Не варто запихати в барабан занадто багато речей в надії випрати все за один раз. Цього робити не можна, бо в переповненій машині вода та порошок нерівномірно розподіляються, тож певна частина речей залишаться брудними.

Окрім того, перезавантаження збільшує навантаження на двигун та вузли машини, що може призвести до поломки, якщо перезавантажувати пральну машинку на постійній основі.

Ігнорування проблеми

Пральна машинка потребує догляду, як і будь-яка інша техніка. Важливо час під час чистити фільтр, зливний шланг чи дозатор для миючого засобу. Вичищайте гумку в барабані, під якою накопичується чимало сміття й звертайте увагу на вібрації чи сторонні шуми.

Використання невідповідних програм

Враховуйте тип тканини при виборі режиму прання й температури. Невідповідні програми можуть призвести до усадки, вицвітання та навіть утворення плям.

Якщо дотримуватися цих кількох правил експлуатації пральної машинки, то це не лише збереже одяг у гарному стані, але й продовжить термін її служби.