Повернути ножу попередню гостроту можна досить просто, пише 24 Канал. Є кілька ефективних способів, які не вимагають спеціального обладнання, а гостре лезо точно принесе вам задоволення від процесу приготування їжі.

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Пилка для нігтів

Покладіть пилку для нігтів на тверду поверхню шорсткою стороною вгору. Притримуючи її, проведіть лезом ножа по поверхні пилочки. Повторюйте процес доти, поки ніж не загостриться.

Дно чашки чи тарілки

Щоб наточити ножі, переверніть порцеляновий посуд та знайдіть на дні білу круглу смугу. Вона є шорсткою й ідеально підходить для заточування ножа. Проведіть ножем по смузі кілька разів, а тоді лише сполосніть водою.

Камінь

Знайдіть гладкий та плоский камінь та проведіть по ньому поверхнею ножа кілька разів, щоб добре та якісно нагострити.



Ніж загострити можна досить легко / Фото Pexels

Інший ніж

Досить зручно точити ніж один об одного. Стругаючими рухами проведіть тупим ножем по поверхні гострого ножа. Спосіб вимагає трохи часу, але ви точно впораєтеся.

Ножиці

Поставте ножиці вертикально так, щоб леза були донизу, а вушка догори. Вставте ніж біля гвинтової частини ножиць та проведіть по них кілька разів. Важливо лише обирати кухонні чи канцелярські ножиці, а не манікюрні.

Наждачний папір

Щоб ефективно заточити ніж, скористайтеся наждачним папером з дрібною зернистістю. Покладіть папір із зернистістю 400 – 600 на рівню поверхню, щоб він не ковзав. Якщо наждачний папір ви використовуєте для фінального заточування, то можна обрати вже не таку грубу зернистість (1000 – 1500).

Ніж тримайте під кутом 10 – 15° до столу з наждачним матеріалом. Проведіть лезом по паперу від ручки до кінця леза з одного та іншого боку. Повторюйте дії до тих пір, поки ніж не стане гострим.